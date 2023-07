Vyzkoušejte si na iPhonu s iOS 17 vytvoření kopie vašeho hlasu

S příchodem operačního systému iOS 17 umožnila společnost Apple uživatelům vytvořit si na kompatibilních iPhonech takzvaný osobní hlas, který jim ve spojení s funkcí Živá řeč (Live Speech) umožní komunikovat s ostatními. Pokud jste si betaverzi operačního systému iOS 17 nainstalovali teprve nedávno a chtěli byste si zmíněnou funkci vyzkoušet, možná si lámete hlavu s otázkou, jak na to.

Funkce, která byla v české lokalizaci operačního systému iOS 17 přeložena jako Osobní hlas, je užitečná zejména pro handicapované uživatele. Její nastavení zabere celkem zhruba dvacet minut vašeho času, po kterých je iPhone schopný vytvořit digitální verzi vašeho hlasu, zpracovanou lokálně a zašifrovanou. Osobní hlas nepředstavuje způsob, , jak nahradit hlas Siri svým vlastním, ale způsob, jak může někdo, kdo má problémy s mluvením, znovu slyšet svůj hlas a lépe komunikovat s ostatními. Pro účely psaní tohoto článku jsme si zkusili Osobní hlas aktivovat na iPhonu 13 s betaverzí operačního systému iOS 17.

Pokud si chcete na vašem iPhonu aktivovat Osobní hlas, spusťte Nastavení a zamiřte do Zpřístupnění, kde v sekci Řeč klepnete na Osobní hlas. Zde klepněte na Vytvořit osobní hlas a poté dvakrát po sobě klepněte na Pokračovat. Při nastavení se ujistěte, že se nacházíte v tichém prostředí. Pro jistotu podotýkáme, že Osobní hlas v současné chvíli zatím ještě bohužel není dostupný pro češtinu.

Fotogalerie iOS 17 Osobni hlas 1 iOS 17 Osobni hlas 2 iOS 17 Osobni hlas 3 iOS 17 Osobni hlas 4 iOS 17 Osobni hlas 5 iOS 17 Osobni hlas 6 iOS 17 Osobni hlas 7 iOS 17 Osobni hlas 8 iOS 17 Osobni hlas 9 iOS 17 Osobni hlas 10 iOS 17 Osobni hlas 11 iOS 17 Osobni hlas 12 iOS 17 Osobni hlas 13 iOS 17 Osobni hlas 14 iOS 17 Osobni hlas 15 iOS 17 Osobni hlas 16 iOS 17 Osobni hlas 17 iOS 17 Osobni hlas 18 Vstoupit do galerie

Nahrávání Osobního hlasu probíhá podobně jako aktivace Siri – na displeji iPhonu se vám zobrazují věty, a vaším úkolem je přečíst je nahlas. Frází, které musíte přečíst, je 150 – vyhraďte si tedy dostatek času. Jakmile diktování dokončíte, zamkněte iPhone a připojte jej k nabíječce. K vytvoření osobního hlasu by mělo teoreticky dojít přes noc, může to ale trvat také o něco déle. Jakmile dostanete oznámení o vytvoření osobního hlasu, zamiřte opět do Nastavení -> Zpřístupnění, v sekci Řeč klepněte na Živá řeč, aktivujte funkci Živá řeč a následně vyberte váš osobní hlas. Průběh vytváření osobního hlasu můžete sledovat v Nastavení -> Zpřístupnění -> Živý hlas. Proces vytváření osobního hlasu bude nicméně přerušen pokaždé, když odemknete váš iPhone.