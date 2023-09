Jak ve Zprávách na iPhonu najít konverzace s největším množstvím fotek

Pokud často používáte nativní Zprávy na vašem iPhonu, možná vás zajímá, s kým nejčastěji vedete konverzace, respektive s kým si vyměňujete nejvíce příloh v podobě videí a fotografií. Existuje snadný způsob, jak toto zjistit.

V aplikaci Zprávy pro iOS a iPadOS existuje rychlý způsob, jak zjistit, s kým jste vy nebo někdo jiný nejčastěji chatovali. Přesněji řečeno se jedná o funkci, která zobrazuje, které konverzace obsahují nejvíce příloh, jako jsou fotografie a videa, a dává vám tak vizuální představu o tom, které konverzace jsou nejaktivnější.

Proč byste to měli dělat? Můžete jednoduše chtít zjistit, která vlákna zabírají nejvíce místa v iPhonu, iPadu nebo na iCloudu, abyste je mohli odstranit a uvolnit místní nebo cloudové úložiště. Mohlo by vám to také pomoci dohledat, ve které iMessage nebo textové konverzaci se nachází velký soubor, pokud byste potřebovali najít nějaký konkrétní. Mohli byste ji také použít ke zjištění, ve kterých kontaktech nebo skupinách jste nejaktivnější, pokud jde o sdílení fotografií, videí a dalších dokumentů.

Na iPhonu spusťte Nastavení -> Obecné .

. Klepněte na Úložiště v iPhonu .

. Klepněte na Zprávy .

. V sekci Dokumenty klepněte na Top konverzace .

klepněte na . Zobrazí se vám seznam s údaji o tom, které konverzace zabírají nejvíce místa na vašem iPhonu.

Fotogalerie iOS Zpravy Top konverzace 1 iOS Zpravy Top konverzace 2 iOS Zpravy Top konverzace 3 iOS Zpravy Top konverzace 4 Vstoupit do galerie

Tyto seznamy vám ukáží, kolik místa zabírají jednotlivé hlavní konverzace. Odsunutím vybrané konverzace doleva ji můžete smazat, ale klepnutím na ni ji otevřete přímo v aplikaci Zprávy. Zde můžete následně klepnout na jméno osoby nebo skupiny nahoře a najít všechny fotografie, videa a dokumenty ve vlákně.