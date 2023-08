Apple Watch Series 9 Pink: Podívejte se, jak bude vypadat nová barva letošních Apple Watch

Kromě informací o nové barvě Apple Watch Ultra 2 Black Titanium se před pár hodinami objevily také informace o Apple Watch Series 9 Pink, tedy o nové barvě, kterou by měl Apple nabídnout u své příští generace Apple Watch, kterou odhalí již příští měsíc. Na Twitteru se již objevuje řada renderů, které by měly odpovídat tomu, jak budou Apple Watch Pink vypadat. Nejčastěji se objevují dvě varianty, jedna bledá a druhá sytá růžová. Jak známe Apple, pak s největší pravděpodobností, bude použita světlejší varianta, která tolik nebije do očí. Ovšem při současné Barbie mánii se sytě růžová také nezdá mimo mísu, obzvlášť když Apple nyní příliš ženských modelů Apple Watch nenabízí.

