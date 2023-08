Apple Watch Ultra 2 Black Titanium: Podívejte se, jak bude vypadat nová barva AW Ultra!

Dnes ráno jsme vás informovali, že trojice nejuznávanějších leakerů okolo společnosti Apple, tedy Ming-Chi Kuo, Mark Gurman a ShrimpApplePro předpovídají příchod nové barevné varianty Apple Watch Ultra 2 Black Titanium. Právě označení Black Titanium skrývá název nové barvy, kterou by měly Apple Watch druhé generace přinést. Nebude chybět ani stávající barva, se kterou Apple světu vůbec poprvé představil Ultra model svých Apple Watch. Ta by nově měla v případě druhé generace Apple Watch Ultra nést označení Natural. Na to, jak bude nová barva Apple Watch Ultra 2 Black Titanium vypadat, se můžete podívat v galerii níže.

