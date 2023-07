Tyto AI funkce přijdou do aplikací od Googlu. Otestujte je dříve než ostatní

Společnost Google vynakládá nemalé množství prostředků na to, aby do svých projektů, aplikací a služeb zakomponovala technologii umělé inteligence. Řada AI projektů od Googlu je prozatím v testovací fázi, některé z nich ale můžete za určitých podmínek vyzkoušet i vy sami – stačí se nechat zapsat na čekací listinu a uvést důvod, proč byste právě vy měli být zařazení do testování.

Podívejte se dnes spolu s námi na hrstku nejzajímavějších funkcí využívajících umělou inteligenci, které můžete v aplikacích a službách Google používat již nyní, respektive v dohledné budoucnosti.

MusicLM

Projekt s názvem MusicLM od Googlu umí skládat krátké hudební skladby. Stačí zadat aplikaci MusicLM příslušnou výzvu, a ona vám s pomocí umělé inteligence po několika sekundách nabídne dvě skladby k poslechu. Skladby si také můžete stáhnout do svého zařízení. Je jen na vás, jak se rozhodnete požadovanou skladbu popsat.

Na čekací listinu se můžete zapsat zde.