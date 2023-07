Google Bard je konečně dostupný v Česku a mluví česky!

Tak jsme se konečně dočkali! AI chatbot Googlu s názvem Bard totiž konečně dorazil do České republiky a na Slovensko, přičemž samozřejmě zvládá hovořit česky i slovensky. Pokud vás tedy láká vyzkoušet si, na čem Google v posledních měsících tvrdě pracoval a čím by rád změnil do jisté míry svět – tedy minimálně ten internetový z hlediska vyhledávání -, můžete si nyní vše osahat. A co vše Bard vlastně umí? Na to jsme se rozhodli zeptat přímo jeho. Vždyť kdo jiný by se měl popsat lépe než on sám.

Takto se Google Bard popsal:

Google Bard je velký jazykový model, známý také jako konverzační AI nebo chatbot vycvičený tak, aby byl informativní a komplexní. Je vyškolen na obrovském množství textových dat a je schopen komunikovat a generovat text podobný lidskému v reakci na širokou škálu výzev a otázek. Například může poskytnout shrnutí faktických témat nebo vytvářet příběhy. Google Bard je nyní k dispozici v České republice a mluví česky. To znamená, že čeští uživatelé mohou nyní komunikovat s Bardem v jejich rodném jazyce a mohou požádat Barda o pomoc s širokou škálou úkolů, jako jsou například: Poskytnutí shrnutí faktických témat

Překlad jazyků

Psaní různých druhů kreativního obsahu

Odpovídání na otázky komplexním a informativním způsobem Google Bard je stále ve vývoji, ale již nyní je schopen pomoci s řadou úkolů. V budoucnu se Bard bude dále vyvíjet a bude schopen pomáhat s ještě širší škálou úkolů. Google Bard je skvělý nástroj pro studenty, učitele, podniky a jednotlivce. Je to výkonný nástroj, který může pomoci s řadou úkolů, a je k dispozici zdarma. Pokud hledáte způsob, jak se dozvědět více, přeložit jazyky, napsat kreativní obsah nebo získat informace, pak je Google Bard skvělou volbou.