Jedna z nejlepších funkcí Apple Maps se stane v ČR ještě využitelnější, Apple pro ní sbíral v květenu data

Jedna z nejlepších funkcí Apple Maps bude v Česku v dohledné době zřejmě ještě využitelnější. Na stránkách Applu lze totiž nalézt informace o tom, že v naší zemi probíhal od poloviny května až do jeho konce sběr dat pro Apple Maps a to skrze auta s kamerami, která brázdila tuzemské silice za účelem nashromáždění aktuálních snímků okolí. A jelikož lze tato data využít primárně ke zlepšení Look Around, tedy obdoby Google Street View, je jasné, že se právě ta dočká dalšího zlepšení. A to navíc jen pár měsíců poté, co byla v ČR oficiálně spuštěna.

Pokud jste v ČR narazili v posledních týdnech na zvláštní vůz s kamerovým systémem na střeše, dost možná se jednalo o ten sbírající data právě pro Apple. Česko niceméně nyní brázdí i vozy pro Mapy.cz a projížděly ho i auta Google Maps, takže stoprocentní jistotu mít bohužel nemůžete – tedy pokud jste na daném voze neviděli logo Applu a informace o sběru dat pro Apple Maps.

Apple sbíral po ČR data pro Look Around konkrétně v těchto termínech:

Hlavní město Praha – 15. květen 2023 – 19. květen 2023

Jihočeský kraj – 15. květen 2023 – 19. květen 2023

Jihomoravský kraj – 23. květen 2023 – 26. květen 2023

Kralovehradecky kraj – 16. květen 2023 – 22. květen 2023

Liberecký kraj – 16. květen 2023 – 22. květen 2023

Moravskoslezský kraj – 26. květen 2023 – 31. květen 2023

Olomoucký kraj – 25. květen 2023 – 29. květen 2023

Pardubický kraj – 16. květen 2023 – 22. květen 2023

Plzeňský kraj – 16. květen 2023 – 22. květen 2023

Středočeský kraj – 15. květen 2023 – 19. květen 2023

Zlínský kraj – 25. květen 2023 – 29. květen 2023

Jak rychle se aktuální snímky do Apple Maps dostanou lze v tuto chvíli jen těžko předpovídat. Záleží totiž samozřejmě na rychlosti zpracování, ale také tom, zda jimi bude chtít Apple nahradit dosavadní záznamy, nebo je jimi jen doplnit, přičemž ve druhém případě by se mohlo jednat o složitější práci kvůli nutnosti navázání na staré záznamy. Dá se nicméně očekávat, že v horizontu několika měsíců upgrade vidět bude.