Apple začne příští týden sbírat data o pěších zónách v Praze. Víme, kde ho bude možné potkat!

Od 19. června budeme v Praze potkávat lidi s přenosnými snímkovacími batohy od Apple. Jejich úkolem bude vylepšit mapové podklady ve službě Apple Mapy. Mapové podklady se přepracovávají od základu a v rámci toho najezdil Apple během několika posledních let miliony kilometrů vozidly vybavenými sofistikovaným řešením pro snímání obrazu a LiDAR skenerem.

Nové mapy již byly představeny v Německu, Francii, Velké Británii a dalších zemích a každý rok Apple aktualizuje další a další země. Snímkování obrazových a LiDAR dat mobilními systémy v batohu, které v Praze začne 19. června, navazuje na sběr dat vozidly. Konec má Apple naplánovaný na 11. srpen.

Sběr dat pomocí těchto batohů může zahrnovat místa jako pěší zóny, parky, náměstí a další podobné lokality. Případně přestupní stanice, kde se tato data mohou použít k vytvoření 2D map. Při sběru dat se Apple zavazuje chránit vaše soukromí. Na pořízených snímcích před zveřejněním například rozmazává obličeje a poznávací značky.

„Společnost Apple provádí pozemní snímkování vozidly po celém světě a sbírá data za účelem vylepšení služeb Apple Mapy a Look Around. Průzkumy pomocí vozidel mohou zahrnovat zařízení namontovaná na vozidlech zvenčí, stejně jako iPhony, iPady nebo jiná zařízení umístěná uvnitř. Některé lokality můžeme navštěvovat a snímkovat opakovaně, abychom mapy udrželi stále vysoce kvalitní a aktuální. Apple také provádí sběr dat za pomoci přenosných systémů ve vybraných pěších oblastech (například v ulicích se zákazem vjezdu). Jde například o pěší snímkování s využitím systému v batohu.

Tato data lze přímo použít v Apple Mapách, například ve službě Look Around. Jiná pěší snímkování využívají ke shromažďování dat pro vylepšování map iPady, iPhony nebo jiná zařízení. Tato pěší snímkování nám umožňují vylepšovat a aktualizovat Apple Mapy v oblastech, kam se vozidla nedostanou, a to při zachování stejné ochrany soukromí jako v případě vozů. Při provádění těchto snímkování se zavazujeme chránit vaše soukromí. Na obrázcích publikovaných ve službě Look Around například rozmazáváme tváře a poznávací značky,“ uvádí na svém webu Apple ve snaze jablíčkářům co nejlépe vysvětlit, jak snímkování pro Apple Maps funguje. Pokud tedy potkáte v nadcházejících týdnech či měsících auto či člověka s logy Apple Maps, už víte, co se děje.