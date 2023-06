Recenze Garmin Epix Pro (Gen 2): Konečně skvělý displej, který nezabíjí výdrž 

Garmin představil novinky pro letošní léto, které čítají modely Garmin Epix Pro (Gen. 2) a Garmin Fenix 7 Pro. Je zde vidět jasný progres v portfoliu společnosti, a to zejména u prvního zmíněného. Společnost totiž hraje na krásu, ale pořád zachovává maximální užitnou hodnotu.

2. generace se oproti té předešlé vyznačuje několika novinkami s ohledem na velikost pouzdra, delší výdrž baterie nebo svítilnu dostupnou ve všech tří velikostních variantách. Podle průměru svého zápěstí tak můžete volit mezi 42, 47 a 51 mm. Pokud se budeme bavit o softwaru, tak pro majitele předchozí verze je dobrá zpráva v tom, že společnost jim slíbila aktualizaci, která i je naučí vše, co nyní umí Gen 2.

U vzhledu je vše při starém

Někomu se design Garminů líbí, někdo mu nemůže přijít na chuť už jen proto, že je to úplně něco jiného než Apple Watch nebo také Galaxy Watch Samsungu. Jenže americký výrobce tuto strategii razí už dlouho a vychází mu. I zde si pak můžete vybrat z několika barevných variant, materiálů doplňků pouzdra (titan, ocel) a samozřejmě řemenů (silikon, kůže). Na těchto volbách závisí i použití skla. Ty lepší verze (titanové) mají safírové, ty horší (ocelové) Gorilla Glass. Jednotlivé generace od sebe ale prakticky nepoznáte.

Pouzdro je stále polymerové zpevněné uhlíkovými vlákny. Díky tomu jsou hodinky také tak lehké (od 63 do 98 g i s řemeny), i když působí opravdu masivně (zejména u 51 mm verze, jejíž výška je 14,9 mm). Největší rozdíly jsou na spodní straně, tedy dýnku. Je zde totiž nový upravený snímač tepové frekvence, který doplňují ocelové plošky k měření EKG (jedná se spíše o přípravu). Na bezdrátové nabíjení zapomeňte, hodinky se stále dobíjejí skrze proprietární čtyřpinový konektor.

Konečně pořádný AMOLED

Transreflexivní displej má své jasné výhody – nemá takové nároky na baterii, ale zároveň je skvěle čitelný i na tom nejostřejším přímém světle. Jeho nevýhoda je ta, že není hezký. Displej Garmin Epix Pro (Gen 2) je ten nejhezčí AMOLED, který společnost dosud ve svém řešení použila. Je dotykový, reaguje na otočení zápěstí a stejně tak na stisk patřičného tlačítka. Samozřejmě ale nemá výhody zmíněné u transreflexivního displeje.

Je třeba říci, že na něho uvidíte, a že na něm vždy odečtete ta data, která potřebujete, jen ne tak pohodlně. Mohou za to i horší pozorovací úhly. Bohužel toto je pravidlo, kterým se řídí všechny AMOLEDy, a pokud prostě chcete hezký displej, musíte se s tím smířit. Problém to však není, zvyknete si rychle a je to jen malá daň za to, jak celkově pěkně samotný displej vlastně vypadá. Už to není ta hrůza, kterou známe z ostatních modelů.

S ohledem na prostředí, tak kdo má předchozí generaci, kdo má Fenixy, kdo má Forerunnery loňské řady, bude zde jako doma. Je to typický Garmin, který hraje na jistotu a nedopouští se žádných experimentů, které si nechce u vrcholného portfolia dovolit proto, aby nepřestřelil. Dotykový displej reaguje dobře a nahrazuje tlačítka. Můžete jej vypnout, můžete jej vypnout jen při aktivitě, aby třeba za deště nechtěně nereagoval na domnělé dotyky. Ještě se hodí zmínit, že 42mm verze má 1,2“ displej, 47mm 1,3“ a 51mm 1,4“. Konkrétně jeho rozlišení je 454 x 454 pixelů.

Senzory v čele s Elevate 5

Garmin Epix Pro (Gen 2) mají nový snímač tepové frekvence, který společnost pojmenovala jako Elevate 5. Ten přichází s dalšími čtyřmi LED navíc, které se snaží ještě více zpřesnit naměřené výsledky. Vtip je v tom, že když máte hodinky jen na ruce při běžném nošení, měření probíhá skrze dvě diody, které byly už v předchozí verzi snímače. Jakmile do toho ale začnete šlapat, tedy spíše jakmile si spustíte aktivitu, přidají se k měření ty čtyři další, abyste měli co nejpřesnější možné výsledky.

Ostatní senzory jsou stejné a bez obměny či jiného vylepšení. Nachází se zde tedy ještě barometr, abyste mohli měřit výšku a vystoupaná patra, který je skutečně přesný a je umístěný na boku hodinek, ne jako např. u Forerunnerů 255, kde je nelogicky na dýnku a hodně zkresluje. Nechybí akcelometr, gyroskop, pulzní oxymetr, teploměr nebo dvoupásmová GPS s automatickým výběrem satelitů. Výhoda tohoto řešení je, že šetří baterii, i toto ale už známe z předchozí produkce Garminu. Vše doplňuje elektromagnetický kompas. Pokud je to pro vás málo, můžete připojit ještě externí snímače, tedy hrudního pásu, cyklistických čidel atd.

Budiž světlo

Aby nové Epixy potvrdily, že patří do toho nejlepšího, mají integrovanou svítilnu, a to ve všech velikostech pouzdra. Nachází se na horní straně. Spustíte ji velice snadno, standardně dvojnásobným stiskem tlačítka Light, které jinak manuálně rozsvěcí displej. Jsou zde čtyři intenzity s možností přepnutí i na červenou barvu. Je to jasný pomocník pro noční treky i běhy. Dokonce si můžete zapnout i blikání po vzoru stroboskopu, pulzy nebo svítit dle vlastního nastavení. Nouzový mód pak bliká podle Morseovky SOS.

Když už jsme u té baterie, tak by si mnozí zvyklí z Apple Watch mohli myslet, že s AMOLEDem to bude bída. Jenže není. Není tu nijak složitý systém, který pořád něco chroupe na pozadí, a to ani zde nechybí Always-On. Pokud se tedy budeme bavit jen o režimu chytrých hodinek bez spuštěné aktivity, dostanete se na 10 dní. Se stále zapnutým displejem to budou 4 dny. Se zapnutou aktivitou vyžadující GPS se dostanete na 28 hodin nebo na 20 hodin v režimu Always-On. Pak je zde ještě expediční aktivita GPS, po kterou vám hodinky vydrží 9 dní. Jsou to tedy oficiálně udávané hodnoty.

Zkušenost je ale jiná, a to lepší. I když totiž Garmin uvádí 10 dní výdrže, hodně samozřejmě záleží na vašem využívání. Hodinky umí na ciferníku zobrazovat nejen procenta baterie, ale právě i předpokládanou délku životnosti v počtu dní. Tato hodnota se nějakým způsobem odhaduje podle vašeho používání a měření. Při zapnutém Always-On nebyl problém vidět i 11 dní. Je ale třeba zmínit, že hodinky byly představeny teprve ve středu 31. května.

Je to o funkcích…

Asi není třeba nějak zmiňovat, že i zde najdete mapy, které jsou vlastně standardem všech vyšších řad. Základ máte nahraný v hodinkách, chcete-li zcela přesné mapy naší republiky, najdete v balení hodinek voucher. Mapy logicky využijete při navigování, kdy třeba vyběhnete bez telefonu a neznáte terén. Samozřejmě že jsou mapy off-line, takže nahrané v zařízení, které má 32GB integrovanou paměť, třeba i na vaši hudbu (je zde přímá integrace Spotify, můžete nahrát i vlastní MP3). Samozřejmostí je Garmin Pay, telefonní hovory si skrze Epixe nevyřídíte, na iMessage ani WhatsApp neodpovíte, pokud je párujete s iPhony (Android má v tomto výhodu).

Z aktivit hodinky nabídnou všechno, co můžete potřebovat. Společnost by měla dávat odměny za doporučení toho, co její hodinky ještě neumí měřit. Nově zde najdete klidně i MMA, Box, Tubing, nechybí ani týmové sporty, kde vyjma všech možných fotbalů najdete i exotický ultimate frisbee, což prosím vás není to, jak házíte talíř na hřišti podobné tomu golfovému, ale bojují zde proti sobě dvě sedmičlenná družstva.

Vypočítává se VO2 Max, watty, Grit & Flow u MTB aktivit, tempo s korekcí sklonu u běhu, stejně jako skóre do kopce a skóre vytrvalosti. Loni Garmin myslel na cyklisty, kterým tyto metriky přidal, nyní se tedy dostalo i na běžce. Hodnoty se však ukazují až po 14 dnech používání. Hodinky komunikují s aplikaci Garmin Connect, pořád si je můžete rozšířit skrze aplikaci Connect IQ, třeba o jednoduché aplikace nebo ciferníky. S aplikacemi je zde ale jedna systémová novinka, když totiž podržíte tlačítko zpět, zobrazí se vám seznam deseti posledně použitých titulů.

…a prioritách

Je tomu rok, co u nás vyšla recenze na model Epix 2. Když si ji přečtete, tak vlastně všechno v ní je poplatné i pro nový model Pro, to samozřejmě s řečenými novinkami a odlišnostmi. Garmin Epix Pro (Gen 2) je nyní tím nejlepším, co v portfoliu společnosti najdete a spadá to ještě do nějakých rozumných kategorií, čímž tedy ukazuji zejména na modely typu Marq. Je ale nutné zmínit, že i zde už si připlatíte. Pokud vám Apple Watch Ultra přijdou drahé, asi po nových Epixech koukat nebudete.

Ostatně je otázkou, jestli chce Garmin lákat majitele Apple Watch. Je to hodně jiný svět, který má své jasné výhody i nevýhody. Garmin Epix Pro (Gen 2) se však nyní pasují do role krále outdoorových hodinek, a to pro svou výdrž a kvalitu displeje. Ani nová generace snímače tepové frekvence ale asi nepřesvědčí současné majitele novějších modelů řady Epix nebo Fenix. Její cíl je spíše nalákat nováčky, a to právě kvůli AMOLEDu, popřípadě majitele Garmin hodinek nižší třídy, které se transreflex nelíbí.

Důležité je říci si, jestli to, co vám tyto hodinky nabídnou, skutečně využijete. Ona ta cena 26 900 Kč za námi testovanou verzi není zrovna nízká, i když 42mm a 47mm ocelová verze startuje na 22 490 Kč, pořád je to oproti Forerunnerům 255 za 8 500 Kč hodně velký balík peněz navíc. Je to ale jako porovnávat Apple Watch Series 3 s Apple Watch Ultra – vzhledem, materiály i funkcemi.

