Recenze Garmin Forerunner 255: Když chcete hodinky jen na test, a nakonec si je koupíte 

Úděl redaktora technologických magazínů může být někdy značně ošidný. To si takhle chcete jen vyzkoušet trochu jiný svět, namísto toho dobře známého v podobě Apple Watch, a nakonec vás to testování natolik přesvědčí, že všechno ostatní hodíte do kouta a zůstanete u právě recenzovaného produktu. To je i příběh hodinek Garmin Forerunner 255.

Garmin Forerunner 255 je novinkou řady Forerunner společnosti pro letošní rok (vyšly v červnu), u které je už z názvu jasné, že je zaměřena především na běžce. Zaměřena sice být může, ale pokud jste jen turisté nebo cyklisté, směle můžete veškeré běhání ignorovat a držet se svého kopyta. Anebo také ne, můžete s běháním začít, i když byl do teď jediný vámi rychlý vykonaný pohyb v podobě popoběhnutí na MHD.

Lehké, odolné, modré

Na produkci Garminu můžete mít rozdílné názory. Některé jeho modely si ale za dobu své existence vybudovaly status legendy, což platí zejména o řadě Fénix. Jenže je pravda, že její cenovka je poněkud vyšší, a pokud nevíte, zda se vám do těchto vod skutečně vyplatí vstoupit, tak ta investice skutečně bolí. Jsou zde ale i jiné modelové řady, mezi které se řadí i Forerunner. Model 255 společnost vydala spolu s 955, a je tak jasné, že nižší číslo značí nižší výbavu (vyšší má např. Dotykový displej a pár funkcí navrch).

Jenže problém sportovních hodinek je, že se ne všechny každému líbí. Myšlenka zkusit nějaký produkt společnosti Garmin mě hlodala poměrně dlouho, ale až Forerunner 255 dokázal svým vzhledem přesvědčit o tom, že teď to má smysl. Proč? Protože to není to obrovské a zařízení s nepatřičně přišroubovanou lunetou, které by mi zlomilo zápěstí. Ony tedy všechny modely vynikají svou lehkostí, ale průměr 46 mm je pro mou tenkou ruku limitem (ano, jsou i menší, ale ty jsou přece jen považovány za dámské). A navíc ta modrá je prostě dobrá, a osobně tento model v této barevné kombinaci považuji za to nejhezčí, co Garmin za poslední dobu udělal.

Přesné rozměry jsou tedy 45,6 × 45,6 × 12,9 mm a váha je neuvěřitelných 49 g, pouzdro je vyrobeno z polymeru vyztuženým vlákny, což uvádí sama společnost. Ani vlastně nevíte, že je na ruce máte. Řemínek je vhodný na ruku o průměru od 130 do 205 mm. Ten navíc disponuje rychlostěžejkami, takže není sebemenší problém jej kdykoli vyměnit za jakýkoli jiný. Jeho šířka je 22 mm.

Opravdu špatný displej a opravdu skvělé ovládání

Po pouzdru jako první samozřejmě vidíte displej. Ten je pro Garmin typický transflektivní MIP (memory-in-pixel), který je jednoduše hrozný. Hrozný tedy pokud jej srovnáte s Apple Watch nebo Galaxy Watch. Není OLED, nedisponuje žádnými efektními animacemi, barev umí jen několik a rozlišení má mrzkých 260 na 260 pixelů, kterých se vešlo do průměru 33 mm, což je 1,3 palce. A navíc není dotykový! Celé to má ale hned tři výhody.

Méně žere baterii. Je dokonale čitelný i na přímém slunečním světle (dokonce lépe než za šera). Omylem si nepřejdete na jinou obrazovku či nezastavíte aktivitu.

Na první dobrou je to šok. První den pořád klepete do displeje, a ten nic nedělá, předinstalované ciferníky jsou děs, který nejde s Apple Watch ani srovnávat. Jenže s postupem času si začnete zvykat víc a víc (tedy poté, co si nějaký použitelný stáhnete skrze aplikaci Garmin Connect IQ). Je to čistě subjektivní zkušenost, ale paradoxně čím méně složité grafiky ciferník obsahuje, tím méně strhává vaši pozornost a tím lépe hodinky fungují jako váš tichý společník. Zapracovat by to chtělo na vibracích, ty jsou až příliš ostré a haptice Apple Watch se rozhodně nerovnají.

Dneska už vím, že Apple Watch jsou prostě Apple Watch se všemi jejich přednostmi a zápory, a že je třeba ke světu Garminu přistupovat trochu jinak. Právě displej je možná pro mnohé tím největším omezením, zvyknete si ale poměrně rychle. V různých řadách však společnost nabízí i dotykové modely, které disponují i AMOLED displeji. Je to jen o penězích. Ještě pro pořádek – displej je krytý sklem Corning Gorilla Glass 3. Když s hodinkami nebudete mlátit do futer dveří, něco vydrží.

To, že není displej dotykový, také značí, že jej ovládáte výhradně tlačítky. Systém je ověřený už lety, takže „staří“ uživatelé zde budou jako doma a těm novým nezbyde než si zvyknout. Protože ale není systém hodinek nijak složitý, za chvíli se naučíte rychlé gryfy tak, že to budete řezat rychleji jak na dotykáči. Je zde tedy tlačítko pro světlo nebo menu, tlačítko nahoru a dolů, tlačítko pro spuštění a ukončení aktivity a to zpět. Toto všechno stačí.

Tlačítka Start/Stop a Back jsou navíc dvoupolohová. To pomáhá tomu, že si omylem nevypnete aktivitu, když o ně zavadíte. První krok jde velice zlehka, ale nic se při něm nestane, až když domáčknete, uděláte určitou akci. Původní majitelé si musí chvilku zvykat, protože tím pro ně může být ovládání trochu pomalejší. Nováčci budou mít naopak problém s tím, že zejména mužům může vadit počáteční tahání se za chlupy na paži. Zní to blbě, ale fakt to bolí. Dejte tomu ale týden a je to v pohodě. Buď si zvyknete vy, nebo vaše chlupy.

Kterak začít běhat snadno a rychle

Nemá smysl vyjmenovávat, co všechno hodinky umí., protože toho umí opravdu hodně. K tomu se podívejte na jejich produktovou stránku. V této recenzi bych vám raději sdělil, jak ovlivnily můj život, což nedokázaly ani Apple Watch, ani Galaxy Watch, ani jiné fitness náramky. Toto nemusíte brát tak, že je to zásluha jen Forerunnerů 255, protože podobné funkce se vyskytují napříč celým portfoliem a je to tak spíš bráno vzhledem k celé platformě produktů společnosti.

Jsem pecivál a vím to. Zaměstnání redaktora je sedavé, kdy ráno sednu k počítači a večer od něho vstanu. Vliv to má prakticky na všechno – od bolestí krční páteře přes bolesti hlavy, zad a špatné životosprávy. Apple Watch jsou super a mnohým jistě pomohly, na mě ale měly malé „páky“. Kroužky aktivity mě za srdíčko nevzaly, kalorie pro mě jsou jen imaginární pojem, stát minutu v hodině po půlku dne byl spíš opruz. Motivace k aktivitě tedy byly malé.

Garmin cílí na kroky a patra, takže váš denní cíl jsou tyto dvě veličiny. Kolik si čeho nastavíte, je na vás. K tomu je zde samozřejmě motivační systém za pomoci odznaků. Při troše snahy jsem ty všechny na Apple Watch dostal za 14 dní a pak už to bylo jen o dlouhodobém udržování zavírání kroužků a měsíčních výzvách. Tady je odznaků neuvěřitelné množství, nechybí výzvy, překonávání rekordů a postupování na další a další úroveň. V hodinkách nic nenajdete, vše je v aplikaci.

Ta je hodně specifická. Nabízí vyčerpávající informace o vašich aktivitách, naměřených hodnotách, je zde i mikrosociální síť, ve které se můžete hecovat s přáteli a komentovat a lajkovat si své aktivity. Také si zde můžete své hodinky kompletně nastavit, a to i co se jednotlivých aktivit týče. A že je to třeba, protože ty mnohdy zobrazují zbytečné informace.

Jsem neběžec, a neměl jsem v plánu začínat. Hodinky jsem chtěl spíše jen na turistiku. Když už ale na zápěstí to zařízení máte, tak si řeknete, že ten jeden výběh zkusíte. Ne jen tak nazdařbůh, ale pěkně podle tréninku. Nahodil jsem tedy ten podle jedné paní trenérky a dal se do toho. První vyběhnutí docela šlo, bolelo to až třetí den. Čtvrtý den ale přišel další běh, za dva dny další, a pak další. Cíl je jasný, dát 5 km v kuse. Mělo by se mi to povést 24. září. K mému překvapení to zatím jde, tedy vlastně běží. 6 týdnů je už za mnou.

Jak jistě tušíte, recenzované produkty se půjčí, vyzkouší, a pak vrátí. Jenže já nechci. Trénink mě poměrně chytil a nechci přestávat. Chci pokračovat, a nechci hodinky vracet. Není to dostatečné doporučení k jejich koupi? Tréninky jsou skvěle řešené, kdy vám hodinky ukazují a říkají, co máte dělat. Česky, srozumitelně. Apple Watch je pak nejvíce vyčítáno to, že nenabízí žádné nebo jen minimální vyhodnocení. Zde se dozvíte úplně všechno.

Dobré ráno

Vše začíná ranní zprávou. Tu si můžete personalizovat, aby vám řekla pro vás relevantní data. Dozvíte se zde tedy kvalitu spánku, to, co vás čeká za tréninky, jestli na ně máte dostatek energie i to, jestli při tom zmoknete atd. Zajímavá je analýza VST, se kterou získáte lepší představu o zdraví a regeneraci. To je na tom právě to krásné. Dle vašeho zatížení vám totiž hodinky i říkají, že máte „vybito“ a že máte odpočívat. Řekly vám to někdy Apple Watch? Ne, to je pořád rubej kalorie, aktivity a stůj!

Můžete vidět míru svého stresu, krátkodobou zátěž, tréninkový efekt, zhodnocení výkonu, předpověď výsledků a další a další a další. Samozřejmě je zde měření srdečního tepu ze zápěstí, snímač pulzního oxymetru, funkce pro ženy a třeba i navigování po trase. Garmin Forerunner 255 nemají mapy, ale můžete si tam nahrát trasu (třeba z Mapy.cz) a poté se po ní nechat navigovat. Mapu neuvidíte, ale nezabloudíte. Protože je zde podpora vícepásmového systému GNSS, je chytání satelitů otázka pár sekund.

Samozřejmostí jsou chytrá oznámení, takže nepřijdete o žádné notifikace. Anebo naopak ano, pokud jimi při aktivitě nechcete být rušeni. V případě Androidu na ně můžete i odpovídat, v případě iOS je lze jen číst. Jsou zde i bezpečností funkce podobné těm v Apple Watch, tedy pokud se dostanete do nebezpečné situace nebo hodinky vyhodnotí, že došlo k nehodě, asistenční funkce a funkce detekce nehod odešle údaje o vaší poloze vašim nouzovým kontaktům. A pak je zde i Garmin Pay.

Několik bolístek

Tlačítko Back funguje k navrácení se na předchozí obrazovku, což je logické. Během aktivity primárně označuje ukončený okruh. Tuto funkcionalitu ale můžete vypnout, a poté by mělo sloužit k vyskočení z aktivity, abyste se mohli podívat třeba na zmeškané události. Funguje to tak alespoň třeba u řady Fénix. Nicméně zde, pokud si okruh vypnete, tlačítko zpět je zcela mrtvé. Nemáte tedy možnost, pokud zmeškáte nějakou událost, si ji v hodinkách přečíst. Můžete leda pozastavit aktivitu a dát Obnovit později.

Ne úplně dobře funguje určování počasí. I když GPS jede na plné obrátky, tak v jihočeském Táboře jsem stále informován o tom, jak mají v Temelíně, což je mi tak nějak putna. Zde je ale řešení jednoduché, stačí zobrazování počasí vypnout a máte klid. Trošku nedomyšlené jsou pak notifikace zejména s ohledem na probíhající výzvy. Není to tedy problém hodinek, ale aplikace, která vás klidně v pondělí v jednu ránu začne upozorňovat na to, že je do toho třeba šlápnout, abyste své soupeře překonaly. To samé platí o zbývajícím času výzvy. Pokud si na noc nezapnete Nerušit, dost pravděpodobně vás ta čtveřice notifikací a následném informování e-mailem o tomtéž vzbudí.

Nároky na baterii a peněženku

Ještě se sluší říci něco o výdrži. Ta „papírová“ je následující (více zde):

Režim chytrých hodinek: Až 14 dní

Režim GNSS pouze s GPS: Až 30 hodin

Režim GNSS se všemi systémy: Až 25 hodin

Režim GNSS se všemi systémy a více pásmy: Až 16 hodin

Za hodinu aktivity vám padnou cca 4 %. Samozřejmě je to závislé na vašem specifickém použití a na tom, co všechno po hodinkách chcete měřit. Může to být klidně i plavání, protože vodotěsnost je uváděna do 5 ATM. Jen tak pro zajímavost – hodinky umí i poznat, jaký plavecký styl preferujete. Po mé zkušenosti s aktivitou plavání v otevřené vodě ale nejsem nijak nadšený. GPS zde nekreslí reálnou trajektorii a styl prsa aktivita nezná. Musíte hodně máchat rukama, aby bylo měření korektní. V bazénu by to asi bylo ale jiné, lepší. Nabíjíte je skrze proprietární konektor na spodní straně hodinek. Nic bezdrátového nečekejte, i když je Garmin 100 let za opicemi. Výhodu to má ale v tom, že kdo má Garminy, má i tento kabel.

Na výběr je několik barevných variant (Tidal Blue, Slate Gray, Light Pink, Powder Grey, Whitestone, Black), na výběr je i ze dvou velikostí, kdy je k dispozici ještě menší dámská 41mm velikost. Základní cenovka je 8 490 Kč nehledě na průměr pouzdra, chcete-li hudební edici s možností integrace streamovacích služeb a větším interním úložištěm, je cena 9 990 Kč.

Jak můžete vidět, je to ranec. Vzhledem k použitým materiálům, vzhledem ke kvalitě displeje, vzhledem k jednoduchému systému to jsou hodinky dražší než Apple Watch SE i než Galaxy Watch4 (Classic). Proč? Protože Garmin, protože za kvalitu se platí, protože když chcete něco skutečně a konečně začít dělat, tak vás tyto hodinky opravdu donutí. Ne, nejsou tak hezké ani multifunkční, a to je jejich přednost. Snesl bych, kdyby byly alespoň o tisícovku levnější, i tak se ale pořád jedná o jedny z nejlepších pro sport zaměřených hodinek do 10 tisíc.

