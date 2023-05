5 užitečných tipů pro pořizování screenshotů na iPhonu

Rychlý přesun screenshotu

Určitě jste si všimli, že po pořízení snímku obrazovky se vám zobrazí jeho miniatura v levém dolním rohu vašeho iPhonu. S tímto náhledem se dá skvěle a efektivně pracovat. Pokud jej například chcete okamžitě přesunout do Souborů, připojit jej k poznámce v příslušné nativní aplikaci nebo jej vložit do Zpráv, stačí náhled stisknout, dlouze podržet, a zatímco náhled držíte, přesunout se na iPhonu do aplikace, do které chcete screenshot umístit. Jakmile se do této aplikace dostanete, stačí daný screenshot jednoduše pustit.