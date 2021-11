5 způsobů, jak na iPhone využít funkci táhni a pusť

Pokud vlastníte Mac či jakýkoliv jiný počítač, tak zajisté velice často používáte funkci táhni a pusť. Díky této funkce můžete jednoduše přesouvat soubory napříč systémem, to ale rozhodně není všechno, co tato funkce nabízí. Jednoduše díky ní například můžete sdílet obsah napříč komunikačními aplikacemi, popřípadě si můžete rychle uložit text z webu do souboru anebo různě interagovat s online nástroji. Mnoho uživatelů vůbec neví o tom, že je funkce táhni a pusť už delší dobu k dispozici také v iOS a s příchodem iOS 15 jsme se dočkali dalších způsobů, jak lze tuto funkci využít. Pojďme se v tomto článku podívat na 5 z nich.

Ú Úvod 1 Snímky obrazovky 2 Fotky 3 Soubory 4 Aplikace na domovské stránce 5 Práce s textem Další stránka Stránka 0 / 5