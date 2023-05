Dosud nepředstavená sluchátka od Applu se objevila v prodejně! Podívejte se na fotky

Již nějakou dobu se mluví o tom, že se společnost Apple chystá vydat zbrusu nová bezdrátová sluchátka Beats Studio Buds+. Důkazy o jejich blížícím se příchodu se kromě jiného objevily také v jedné z betaverzí operačního systému iOS 16.4. Pro ty, kteří o příchodu sluchátek dosud pochybovali, máme nový důkaz.

Jeho odhalení má částečně na kontě Ben Geskin, který nedávno na svém Twitteru informoval o tom, že sluchátka Beats Studio Buds+ dorazila do jedné z prodejen sítě Best Buy. Nejnovější únik je nicméně jen jedním z poměrně mnoha – plánovaný příchod Beats Studio Buds+ naznačily kromě operačního systému iOS 16.4 také záznamy v FCC nebo informace z Amazonu.

Na snímku, který na svém Twitteru nedávno zveřejnil známý leaker Ben Geskin, můžeme vidět typicky minimalistickou bílou hranatou krabičku, na které jsou vyobrazená bílá průsvitná sluchátka spolu s logem Beats a nápisem Beats Studio Buds+.

Fotogalerie Beats Studio Buds Plus 1 Beats Studio Buds Plus 1 Beats Studio Buds Plus 1 Beats-Studio-Buds-Plus-Transparent Vstoupit do galerie

Podle dostupných informací by měl být prodej sluchátek Beats Studio Buds+ zahájen 18 května, a sluchátka by měla být dostupná v průsvitné, černé a slonovinové barevné variantě. Nový model bezdrátových sluchátek by měl nabídnout podobné funkce jako předchozí verze, zároveň by ale měl být také vybaven trojnásobně většími mikrofony a výkonnějším procesorem. Zmíněné změny mají mít za následek benefity v například podobě vylepšené funkce aktivního potlačení hluku.

Sluchátka Beats můžete zakoupit zde