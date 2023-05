Je umělá inteligence riziko? Jasno v tom nemá Apple, ale ani její „otcové zakladatelé“

Cupertinský gigant se k otázce širší integrace umělé inteligence prozatím staví spíše rezervovaně. O jeho budoucích plánech v této oblasti se hodně spekuluje, ovšem konkurenti jako Google i Microsoft se vrhají do generativní umělé inteligence opravdu prudce. Generální ředitel Tim Cook se minulý týden vyjádřil vcelku vyhýbavě, když uvedl: „AI je určitě zajímavá, ale s touto technologií je spojena řada problémů.“

Existuje mnoho případů, kdy se pokrok zdá být velmi pozvolný, dokud najednou, ze dne na den nenastane obrovská změna a generativní technologie AI, jako je ChatGPT, je rozhodně jednou z nich. Závažnost negativních dopadů s ní souvisejících je přinejmenším diskutabilní. Odborníci zatím nemohou najít shodu a jejich postoje se rozcházejí. Spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak se minulý měsíc připojil k předním akademikům zabývajícím se umělou inteligencí a vyzval k pozastavení vývoje pokročilé umělé inteligence.

Geoffrey Hinton, často označovaný jako „jeden z kmotrů umělé inteligence“ a patřící díky množství prací a řadě ocenění mezi klíčové postavy vývoje neuronových sítí, byl natolik znepokojen nebezpečím současné práce s umělou inteligencí, že opustil svou funkci ve společnosti Google, aby mohl o rizicích svobodně hovořit. Agentuře Reuters v pátečním rozhovoru řekl: „Umělá inteligence by mohla pro lidstvo představovat naléhavější hrozbu než změna klimatu“ a dodal: „v případě změny klimatu je velmi snadné doporučit, jak postupovat, prostě přestanete spalovat uhlík. Když to uděláte, nakonec bude všechno v pořádku. U tohoto není vůbec jasné, co byste měli dělat.“ Hinton si však nemyslí, že by se výzkum v oblasti umělé inteligence měl pozastavit. Naopak se domnívá, že je nezbytné více pracovat na tom, abychom zjistili, jak na rizika reagovat.

Další z odborníků, Jürgen Schmidhuber publikoval mnoho článků, získal mnohá ocenění a byl za svou práci v oblasti zpracování přirozeného jazyka v rámci neuronových sítí, tedy technologie, která stojí za Siri ale také třeba překladačem Google, nazýván „otcem umělé inteligence“. Ačkoli se s Hintonem v mnoha aspektech neshodnou, oba nahlížejí stejně na skutečnost, že vývoj umělé inteligence nelze zastavit. Schmidhuber se však v deníku The Guardian vyjádřil v tom smyslu, že diskutovaná nebezpečí jsou přehnaná. „Jedna země může mít velmi odlišné cíle než jiná. A v takovém případě se samozřejmě nebudou chtít podílet na nějakém moratoriu.“ Dále vyjádřil přesvědčení, že bychom se neměli snažit bránit vývoji, protože v 95 % všech případů jde při výzkumu umělé inteligence ve skutečnosti o staré heslo, tedy prodloužit a zjednodušit lidský život a učinit ho zdravějším.

Mnoho obav se týkalo rizika, že se systémy umělé inteligence rozhodnou začít ignorovat omezení, kterými je člověk vybaví. Podle Schmidhubera je to pravda, ale neznamená to, že nám začnou škodit. Spíše věří, že AI pokročí do bodu, kdy překoná lidskou inteligenci a nebude mít o člověka zájem, zatímco lidé budou nadále profitovat a využívat nástroje jí vyvinuté.

Je celkem pochopitelné, že v kontextu rozpolcenosti postojů stran AI, je stanovisko Applu opatrné. Ostatně není to poprvé, kdy jablečný gigant zvolil strategii vyčkávání a bedlivého sledování, která nakonec vyústí v lepší a efektivnější řešení než konkurence. Ovšem jakmile se ChatGPT a Bard dostali na titulní stránky novin, lidé začali klást mnohdy docela ostré otázky týkající se plánů společnosti Apple v oblasti umělé inteligence a naznačovali, že se společnost v tomro směru drží až příliš stranou a zůstává pozadu.

V této souvislosti Cook minulý týden zdůraznil, že Apple již umělou inteligenci používá, a to nejen pro Siri. Zmínil některé úspěchy společnosti v segmentu AI, jako například její využití k vytvoření funkcí typu detekce pádu, detekce nárazu nebo EKG hodinek Apple Watch. „Tyto věci jsou nejen skvělými funkcemi, ale zachraňují venku lidské životy,“ řekl Cook.

Dotkl se však také problematických aspektů této technologie.

Pravdou je, že na rizicích se neshodnou ani špičkoví odborníci na umělou inteligenci, o čemž svědčí i rozdílné postoje průkopníků na poli AI, Hintona a Schmidhubera. Přes úžasné výstupy, které v současnosti nabízí umělá inteligence, se nelze vedle těch velkých dilemat týkajících se rozvoje a budoucnosti vyhnout pragmatičtějším otázkám jako: Jsou nástroje AI opravdu schopny odlišit třeba pravdu od fikce, odůvodněný postoj od předsudku nebo statistické důkazy od zaujatosti? Budoucnost nám jistě poskytne alespoň některé odpovědi.

Závěrem lze říci, jak vyplývá i ze stanoviska odborníků, že zastavit výzkum AI už není možné. V kontextu toho, lze uvažovat nad termínem a způsobem, který Apple zvolí k využití technologie AI, aby učinil Siri chytřejší a je jasné, že tak v určitém okamžiku učinit musí, jinak zůstane skutečně pozadu. Stejně tak lze ale předpokládat, že Apple změny neuspěchá a přijde s nimi až ve chvíli, kdy si tím bude jistý ve všech ohledech.