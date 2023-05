Šéf Applu prozradil, co si myslí o ChatGPT

Umělá inteligence je v posledních měsících na obrovském vzestupu, který samozřejmě neušel pozornosti ani předních představitelů Applu v čele s Timem Cookem. Ten se pak dokonce včera v krátkosti o AI a konkrétně nástroji ChatGPT rozpovídal při hovoru s investory po oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí. A slova to byla poměrně zajímavá.

„ChatGPT a obecně potenciál umělé inteligence je skutečně velmi zajímavý,“ řekl investorům Cook a pokračoval: „Je však třeba vyřešit spoustu problémů, které jsou s touto technologií zatím spjatý. Při jejím vývoji a používání je pak třeba být i velmi uvážlivý a přemýšlivý.“ Ze slov šéfa Applu je tedy jasné, že i on si uvědomuje potenciální rizika, kterou jsou s rozmachem a nynějším rychlým vývojem AI spojeny a raději by v tomto směru viděl poklidnější tempo.

Investoři Applu se následně Cooka vyptávali na to, zda má společnost v plánu AI využívat ve větší míře. Na to šéf Applu odvětil, že již nyní je AI a strojové učení integrováno do několika produktů a služeb v čele s detekcí pádu u Apple Watch, EKG a tak podobně. Do budoucna je pak v plánu integrace AI do řady dalších produktů s tím, že umělá inteligence v nich bude podle slov Cooka využita „na velmi promyšlené bázi“. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, co si na nás v tomto směru Apple přichystá.