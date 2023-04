Šéf Disney prozradil, v čem jej inspiroval Steve Jobs

Spoluzakladatel Applu Steve Jobs ovlivňuje svět i takřka 12 let po své smrti. Skvělým příkladem je ostatně nynější příběh šéfa Disney Boba Igera, který se na konci roku 2021 rozhodl společnost opustit, aby se do ní v listopadu 2022 s velkými ovacemi vrátil. A nyní Bob vysvětlil, proč.

O svém návratu do čela Disney se Bob Iger rozpovídal pro magazíne Time, který nedávno publikoval jeho kariérní profil. Lodivod Disney vůbec poprvé prozradil, že to byla právě situace kolem Steva Jobse a Applu, která jej nakonec přiměla k tomu se do čela Disney vrátit. I Steve Jobs si totiž v minulosti prošel odchodem z Applu a následným návratem do něj, který společnost de facto zachránil. Když proto za Igerem vedení Disney přišlo s nabídkou návratu, ten začal přemýšlet nad tím, jak se tehdy k celé záležitosti postavil Steve Jobs a co to pro něj do budoucna znamenalo. Steva totiž Iger velmi dobře znal a jeho kroky z minulosti bere evidentně doposud jako kroky významné autority, které se vyplatí následovat.

Ačkoliv nebyl Bob dle svých slov zprvu vyloženě nakloněn návratu do Disney, byl to právě recept Steva Jobse, který mu ukázal, že se tento tah může vyplatit a co víc, že pokud se vykoná správně, může „jeho“ milovanou společnost velmi povznést. „Ze Stevova návratu jsem si toho hodně vzal. Jednou z těch věcí je třeba to, že je třeba začít v „nové“ roli s maximálním odhodláním a bez špetky váhání. Zároveň musíte mít jasno v tom, co od vás vedení společnosti vlastně očekává a čeho je tedy třeba dokázat. Pak už stačí „jen“ do toho jít s neuvěřitelným odhodláním, horlivostí a energií,“ prozradil Bob, co od Steva odkoukal. A jelikož je tento recept ve výsledku aplikovatelný na mnoha frontách, vy můžete odkoukat totéž.