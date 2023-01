Filmy roku 2022 na Disney+. S porcí filmů přišla v uplynulém roce také služba Disney+. Ačkoli se v množství filmů vydaných za rok v žádném případě nemůže rovnat s Netflixem (i kvůli jinému stylu fungování), filmů služba vyslala do svého portfolia relativně dost. Pod odstavcem se podíváme na ty nejzajímavější. Jen připomeňme, že služba k nám dorazila 14. června.

Vzestup

Zajímavý životopisný film. Po emigraci z Nigérie do Řecka se Vera a Charles Adetokunbovi snažili přežít a uživit svých pět dětí a zároveň žili pod každodenní hrozbou deportace. Rodina se zoufale snažila získat řecké občanství, ale úřady jim na každém kroku házely klacky pod nohy. Nakonec se však díky vizi, odhodlání a víře rodina dostala ze svízelné situace a nastartovala kariéru tří šampionů NBA.

Zombie 3

Máte-li rádi ztřeštěné filmy pro náctileté, kde prim hraje romantika a písničky, bude se vám třetí pokračování filmu Zombie líbit. Poslední rok Zeda a Addison na seabrooské střední škole totiž naruší příchod intergalaktických cizáků.

Pinocchio

Hrané zpracování slavné pohádky o dřevěné loutce, která se vydá na napínavé dobrodružství, aby se stala chlapcem. Cesta za životní změnou a poučením však nebude jednoduchá. Film, který se povedl.

Vlkodlak: Noční lovec

Za temné a ponuré noci se ze stínů vynoří tajná skupina lovců monster a po smrti svého vůdce se shromáždí ve strašidelném domě prastarého rodu. Při podivném a děsuplném vzpomínání na vůdcův život jsou lovci vyzváni k tajemnému a smrtonosnému soupeření o mocnou relikvii. Čeká je noční lov, který je nakonec přivede tváří v tvář nebezpečnému monstru. Krátký hororový film, který stojí za vaši pozornost.

Prokletá romance

Už je tomu patnáct let, co se Giselle s Robertem vzali, ale Giselle je ze života ve městě rozčarovaná. Pár se rozhodne přestěhovat rozrůstající se rodinu do ospalého městečka Monroeville, kde snad najde pohádkovější život. Situace se však bohužel nenapraví tak rychle, jak Giselle doufala.

Dvanáct do tuctu

Bakerovi jsou úplně obyčejná dvanáctičlenná rodina, která žije hektickým domácím životem a zároveň vede rodinný podnik: Bakerovu snídani. Prima rodinná komedie.