Nenechte se napálit. Vše, na čem je Steve Jobs nemá hodnotu, za kterou to vidíte na eBay!

Čím déle uplynulo od chvíle, kdy nás navždy opustil Steve Jobs, tím více některé předměty spojené s ním nabírají na hodnotě. Nenechte se však napálit. Lidé dnes neustále slyší, že mají investovat a nemají mít peníze na účtu a tak řada z nich ve snaze uchránit své úspory vůči inflaci sahá nejen po tradičních, ale i těch méně tradičních věcech, do kterých investovat. Zajímavé sběratelské předměty, ideálně ještě s podpisem, jsou pak tím, co na hodnotě příliš neztrací a naopak roste. Kdybyste však chtěli do něčeho spojeného se Stevem Jobsem investovat, dejte si dobrý pozor, abyste se nenapálili.

Na eBay se pod pojmem Steve Jobs dají najít tisíce předmětů – některé vcelku obyčejné, ale také některé, které se tváří velmi raritně. Například fotografie, která znázorňuje Steva Wozniaka a Steva Jobse je k mání i s podpisem Wozniaka za 1295$. To nezní špatně, co říkáte. Přece jen je to podpis zakladatele Applu, navíc na fotce se Stevem Jobsem. Ono by to špatně neznělo, kdyby Steve Wozniak už dlouhé roky nepodporoval charitu, v rámci níž si na webu signedbywoz.org, můžete zakoupit desítky předmětů podepsané Wozniakem. Mezi nimi mimochodem i tuto, naprosto stejnou fotografii. Tu zde prodává za 80$, samozřejmě i s podpisem a navíc kromě podpisu Steva Wozniaka dostanete také dobrý pocit, že zisk z prodeje jde na charitu. Ušetříte tak více než 1200$, získáte to stejné a ještě přispějete na dobrou věc.

Pokud tedy chcete utratit peníze za něco (nejen) se Stevem Jobsem, dobře si rozmyslete, zda věc, kterou kupujete, skutečně má onu hodnotu a zda se jedná o sběratelský kousek nebo jen někdo vychytralý vydělá na vaší hlouposti, v tomto případě 30 tisíc korun, respektive 10 tisíc korun u dalších fotografií v galerii.