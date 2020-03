Koupili jsme si pár suvenýrů s podpisem Steva Wozniaka, takto perfektně vypadají

Steve Wozniak je bezesporu jednou z nejznámějších osobností v historii technologického světa. Spolu se Stevem Jobsem a Ronaldem Waynem založil v roce 1976 společnost Apple Computers. Díky tomu se Steve zabezpečil a v posledních dvou desítkách let se v podstatě již jen baví a dělá pouze to, co jej baví. Díky tomu si čas od času rýpne i do Applu a řada lidí jej začala brát jako člověka, který již sice s Apple nemá nic společného, přesto se do něj obouvá. Pro mě osobně je však Woz obrovský sympaťák, který založil jednu z nejhodnotnějších a nejvýznamnějších společností v historii lidstva a proto jsem nemohl odolat a po dlouhých letech jsem se konečně dokopal k tomu, aby si pár věcí s podpisem Wozniaka objednal.

Získat jeho podpis není příliš složité. Na rozdíl od jiných slavných osobností totiž nemusíte hlídat aukce na eBay a ověřovat COA jednotlivých relikvií slavných sportovců, umělců nebo podnikatelů. Stačí navštívit stránku signedbywoz.com a objednat si z ní produkty, které vlastnoručně podepsal Steve Wozniak. Výtěžek z této stránky nejde přímo panu Wozniakovi, ale Woz se rozhodl pomocí svých podpisů pomoci jednomu rodinnému businessu. Další část zisků pak putuje také na charitativní organizace.

Osobně jsem objednával podepsané produkty do Bratislavy a jejich doručení z USA netrvalo ani celé dva týdny. Dokonce se nějakým zázrakem podařilo vyhnout placení cla, což byl však skutečně spíše zázrak než něco, s čím byste měli při objednávce počítat. Z nějakého neznámého důvodu mi také byla přes PayPal vrácena částka za poštovné, která byla původně naúčtována ve výšce 25$, ale následně byla celá vráce a platil jsem pouze 205 dolarů za dva produkty a jeden dáreček zdarma. Vše přišlo velmi pečlivě zabalené a skutečně nehrozilo, že by se produkty po cestě poškodily. Ke každému produktu je navíc certifikát pravosti s informací o tom, že daný produkt pochází právě z webu Signed by Woz a pravost produktu garantuje sám Steve Wozniak.

Zarámované logo podepsané Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem

Jen skuteční fanoušci Applu dokáží vyjmenovat všechny tři zakladatele této společnosti. Zatímco Steve Jobs a Steve Wozniak se staly celebritami a také značně movitými lidmi, Ronal G. Wayne byl v jejich stínu. Způsobil to hlavně fakt, že svůj podíl v Applu brzo po založení společnosti prodal právě dvojici Jobs a Wozniak. Přesto však kromě toho, že byl spoluzakladatel, vytvořil ještě jednu věc, která se neodmyslitelně zaryla do historie technologických společností. Původní logo společnosti Apple Computers, které zobrazuje Isaaca Newtona sedícího pod jabloní, nakreslil totiž právě Ronald Wayne.

Apple toto logo používal jen něco málo přes rok. Steve Jobs si totiž uvědomil, že se nejedná o logo, které je možné používat na produktech, a není snadné jej začlenit zejména do menších výrobků společnosti. Od roku 1977 tedy Apple začal používat typické logo nakousnutého jablíčka, které od té doby několikrát modifikoval. Původní logo nakousnutého jablíčka vytvořil Rob Janoff. Přestože se logo s Newtonem používalo jen rok, jedná se o zcela původní logo Applu a také o logo, které jako jediné spojovalo všechny tři zakladatele Applu. Právě proto jsem nesmírně rád, že toto logo vyobrazené na kusu hliníku a zarámované v dřevěném rámu mám i s podpisem jeho autora Ronalda Wayne a Steva Wozniaka. Jedná se o jediný produkt ze stránky signed by woz, který je podepsaný nejen Wozniakem, ale také Ronaldem Waynem.

Logo je perfektně vyobrazeno na hliníkovém plátu, který je typickým materiálem Applu již více než deset let. Oba podpisy jsou krásně čitelné a nechybí u nich certifikát pravosti. Dřevěný rám je nabarven na černo a kombinace černého rámu a hliníku vypadá skutečně velmi dobře. Ze zadní strany je pak k dispozici záchytný mechanismus na pověšení na zeď. Upřímně si myslím, že se jedná o jednu z nejvzácnějších věcí, které v rámci podpisů lidí spojených s Applem můžete sehnat, samozřejmě pokud se nebavíme o podpisu samotného Steva Jobse, který je však jen velmi těžké sehnat.

Apple Desktop Bus Mouse 2

Jak si naši čtenáři mohli v posledních měsících všimnout, začal jsem psát o historii myší od společnosti Apple, které jsem se rozhodl postupně koupit do sbírky. Myšky jsou mi jednak sympatické, druhak se dají sehnat ve velmi dobrém stavu, často ještě zcela nové za rozumnou cenu a do třetice nezabírají příliš místa. Zatímco o první generaci Apple Bus Mouse jsme již psali, její nástupce mi ve sbírce chyběl. Když jsem jej tedy uviděl za podobnou cenu, za kterou se prodává na eBay, a navíc s podpisem Wozniaka, bylo jasné, že ji musím mít. Myš je použitá a sám prodejce uvádí, že produkt je určen pouze pro sběratelské účely a jeho funkčnost nebyla ověřena. Na druhou stranu nese jen minimální stopy použití a to co mě na ní uchvátilo nejvíc je její vůně.

Pamatujete si na staré školní počítačové učebny a jejich vůni, kde se míchala vůně plastů, jenž postupem času měnily svou barvu ze šedé nebo bílé na žlutou, s pachem tiskáren a elektroniky? Tak přesně takto voní Apple Bus Mouse podepsaná Wozniakem. Pokud k ní přičichnete, okamžitě se ocitáte v devadesátkách v některé z počítačových učeben a nostalgie může začít. Podpis je v podstatě přes celou šířku myšky a opět nechybí nálepka signed by Woz a certifikát pravosti. I když myšku nikdo nikdy používat nebude, je pravděpodobné, že je zcela funkční a její stav je opravdu perfektní. Navíc v podobném stavu ji na eBay najdete jen velmi těžko a když už se to podaří, je cena vyšší než cena s Wozniakovým podpisem.

5,25″ Floppy Disk

V současné době probíhá na stránce akce, díky které každý, kdo objedná zboží za minimálně 100$ bez poštovného, získá zdarma podepsanou 5,25″ červenou disketu. Protože Woz miluje LsA, což je pochopitelné, dorazily diskety rovnou dvě. Jedná se o klasické diskety, které si někteří z nás jistě ještě pamatují z praxe. Není na nich žádné logo Applu ani nic podobného a dle jejich stavu je zřejmé, že na nich není nic nahrané a jedná se o dva zcela nové kousky. Upřímně v tomto případě nevím, co je vzácnější – zda mít v roce 2020 zcela novou, nikdy nepoužitou 5,25″ disketu, nebo samotný podpis, který na ní je. Obě diskety zdobí také nálepka Signed by Woz.

Bonus zdarma rozhodně potěší a pokud objednáte něco pro sebe, máte rovnou drobnost pro dalšího fanouška Applu, kterého můžete právě disketou obdarovat. I v tomto případě kupujete pouze sběratelský předmět a stejně jako u ostatních produktů, je i zde uvedeno, že diskety nejsou otestovány a nemusí fungovat správně nebo vůbec. Věřím však, že stejně jako u myši, ani u disket na tom příliš nezáleží.