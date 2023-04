Apple pracuje na nové technologii pro AR brýle, využije ji také u Face ID

V poslední době se opět rozhořely spekulace o budoucích AR brýlích z dílny společnosti Apple. O tom, že cupertinská společnost chystá kromě AR/VR headsetu také AR Apple Glasses, se mluví již dlouho, tento týden ale spekulace o tomto zařízení nabraly o něco konkrétnější podobu.

Známý analytik Ming-Chi Kuo tento týden uvedl, že společnost Apple vyvíjí novou technologii s názvem metalens. Ta by měla najít své uplatnění právě u Apple Glasses, ještě dříve si ale odehraje svou premiéru i v jiných oblastech. Apple podle Kua plánuje nejprve metalens využít při nahrazování plastových krytů senzorů Face ID na svých zařízeních, o něco později se implementace technologie metalens dočkají i čočky fotoaparátů jablečných zařízení. Teprve poté by měly přijít na řadu brýle pro rozšířenou realitu.

Ming-Chi Kuo dále v souvislosti s technologií metalens uvedl, že by se v masové výrobě měla objevit již v průběhu příštího roku, a své uplatnění by měla zpočátku najít u Face ID v iPadu Pro. Pokud bude vše fungovat tak, jak má, začne Apple s implementací metalens u iPhonů v roce 2025 nebo 2026, přičemž Kuo se přiklání spíše k pozdějšímu datu. V závěru by se pak tato technologie měla začít používat u brýlí Apple Glasses pro rozšířenou realitu. Ty by se podle Kua měly začít vyrábět nejdříve v roce 2026 nebo 2027. Dokument Harvardovy univerzity popisuje metalens jako plochý povrch, který využívá nanostruktury k zaostřování světla. Zdá se, že technologie je v rané fázi vývoje.