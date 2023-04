Max: Nová streamovací služba kombinující HBO Max a Discovery+ oficiálně představena!

To, o čem se v posledních dnech a zejména pak hodinách velmi intenzivně spekulovalo, se před chvílí stalo realitou. Řeč je konkrétně o představení „nové“ streamovací služby Max z dílny WarnerMedia, která bude kombinací stávajících služeb HBO Max a Discovery+. Právě druhou jmenovanou totiž získal WarnerMedia již před mnoha měsíci a vše nasvědčovalo tomu, že se tak stalo primárně kvůli snaze sloučit jí s vlajkovou HBO Max kvůli rozšíření obsahu. A tak se i děje.

Nová služba nesoucí název Max odstartuje podle WarnerMedia už 23. května s tím, že bude k dispozici celkem ve třech verzích – s reklamami, bez reklam a bez reklam s řadou blíže nespecifikovaných výhod. Za základní si bude WarnerMedia účtovat 9,99 dolarů, za střední 15,99 dolarů a za nejvyšší pak 19,99 dolarů. Bohužel zatím není zcela jasné, kdy služba dorazí i do Česka a na Slovensku. Zprvu bude totiž k dispozici jen v USA s tím, že se vstupem do Česka a na Slovensko se počítá někdy v roce 2024. Těžit by nicméně měla jak ze široké knihovny pořadů z dílny HBO a Discovery, tak i z důrazu na moderní technologie, které se mají pozitivně podepsat na nabízení obsahu, správě účtů a tak podobně. Zkrátka a dobře, WarnerMedia má v plánu bojovat proti Netflixu, Disney+ a dalším streamovacím službám na nejrůznějších frontách. Snad se tedy co nevidět dozvíme další nálož informací, které nám „novou“ službu ještě více přiblíží.