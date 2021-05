Apple chtěl před lety koupit WarnerMedia

Nejrůznější akvizice větších i menších společností, případně startupů, jsou již poměrně dlouhou dobu samozřejmou součástí historie společnosti Apple. Mezi ty nejvýznamnější patří například akvizice značky Beats. Existuje ale také řada společností, které chtěl Apple původně odkoupit, ale nakonec k tomu z jakéhokoliv důvodu nedošlo. Tento týden se na internetu objevily zajímavé zprávy o tom, že mezi neuskutečněné akvizice patří mimo jiné například také odkoupení společnosti WarnerMedia.

Apple je jednou z mála firem, které by si opravdu mohly finančně dovolit akvizici skutečně velkých společností, jakou WarnerMedia bezpochyby je. Americká komunikační společnost AT&T tento měsíc oznámila, že se rozhodla spojit svou mediální divizi Warner Media se společností Discovery. Cílem této fúze je vznik samostatné mediální platformy, která by měla konkurovat současným gigantům na trhu, jako je třeba Netflix. Server CNBC v této souvislosti nedávno uvedl, že touto fúzí by to nemuselo zdaleka končit, a že existuje poměrně velká pravděpodobnost další fúze, případně prodeje, přičemž zmíněnou akvizici by klidně mohla provést právě společnost Apple

Nově vzniklá společnost WarnerMedia-Discovery by podle odhadů některých odborníků mohla mít v době, kdy se v příštím roce stane veřejně obchodovatelnou, tržní hodnotu ve výši více než sto miliard dolarů. Apple je jednou z velmi mála společností, které by si mohly dovolit akvizici subjektu s tak vysokou hodnotou. Zatím samozřejmě není vůbec jisté, zda k tomuto kroku dojde, server CNBC ale v této souvislosti připomněl, že Tim Cook a Eddy Cue se v roce 2015 účastnili jednání s tehdejším ředitelem Time Warner (později Warner Media) o možném partnerství obou společností – mluvilo se kromě jiného třeba také o možnosti nabízení obsahu programové nabídky HBO mimo kabelovou platformu, přičemž exkluzivním distributorem se měla stát právě společnost Apple, ze spojení ale nakonec sešlo z důvodů obav o možné negativní dopady.