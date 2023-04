Problém pro Apple? Mladou generaci AR/VR headset příliš netáhne

O tématu virtuální a rozšířené reality se v poslední době mluví poměrně hodně. Má ale tato technologie potenciál se ve větším měřítku prosadit mezi uživateli? Nová studie, kterou zveřejnila společnost Piper Sandler, odhaluje, jaký k ní mají vztah teenageři. Údaje jsou o to zajímavější, podíváme-li se na ně s přihlédnutím k možnému představení první Apple soupravy pro smíšenou realitu, u které se navíc očekává, že bude mít prémiovou cenu. Přepokládá se, že bude Apple se svým headsetem primárně cílit na vývojáře a profesionály. Ovšem nedostatečný zájem ze strany dospívajících je v celku překvapující a mohl by mít značný dopad na řadu společností, které se VR zabývají.

Zmíněný průzkum společnosti Piper Sandler, o kterém informovala CNBC, získal zpětnou vazbu od 5 600 dospívajících. Zde 29 % z nich uvedlo, že již vlastní VR hardware, ale pouze 4 % jej používají denně a jen 14 % z nich odpovědělo, že VR věnují čas každý týden.

Ze studie dále vyplývá, že dospívající obecně nejsou příliš nadšeni ze současných ani nadcházejících zařízení AR/VR. Při pohledu do budoucna pouze 7 % z nich uvedlo, že si plánují soupravu koupit, zatímco 52 % dotázaných teenagerů si není jisto nebo nemají zájem. To naznačuje, že ti, kteří již VR hardware vlastní, jím zdaleka nejsou tak uneseni, jak se předpokládalo a mnozí, kteří jej ještě nevyzkoušeli, o to ani nestojí. Společnosti jako je Apple, Meta a další by mohly tak mít poměrně dost práce s vymýšlením přesvědčivých scénářů použití, které by vedly k širšímu přijetí technologie. Minulý měsíc Meta snížila cenu svých souprav Quest 2 a Pro po opravdu náročném roce 2022, kdy její divize Reality Labs prodělala neuvěřitelných 13,7 miliardy dolarů.

Apple pracuje na své první soupravě pro smíšenou realitu už poměrně dlouhou dobu a k jejímu představení by mohlo dojít již na červnové konferenci WWDC 2023. Ovšem zatímco Meta Quest 2 se nyní prodává za méně než 500 dolarů, u nás okolo 12 000 Kč, v případě Applu se cena nejspíš bude pohybovat daleko v prémiovém teritoriu okolo 3 000 amerických dolarů. Podle všeho ale Apple narozdíl od Meta bude zřejmě usilovat hlavně o zákazníky z řad profesionálů, což by společnosti mohlo pomoci vytvořit lákavé příležitosti využití své VR technologie. Pravdou je, že v oblasti AR/VR jsme stále ještě na začátku. Je otázkou, zda už skutečně dozrál čas na masivnější nástup této technologie a ta se tak prosadí jak v profesionálním segmentu, tak v segmentu zábavy, kde postoj mladých uživatelů bude hrát velmi důležitou roli.