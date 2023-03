Apple znovu potvrdil název operačního systému pro jeho chystaný AR/VR headset

Je skoro již veřejným tajemstvím, že Apple v posledních letech intenzivně pracuje na vývoji produktů, kterými by rád co nejvíce pronikl do světa rozšířené a virtuální reality. Řeč je konkrétně o chytrých brýlích a zejména pak AR/VR headsetu, který by měl Apple světu ukázat snad již na letošní WWDC. Že se tak stane ostatně potvrzuje čím dál tím více na sobě nezávislých zdrojů, ale taktéž čas od času i samotný Apple.

Před pár hodinami aktualizoval Apple na GitHubu jeden ze svých veřejných zdrojových kódů pro vývojáře a to tak (ne)šikovně, že jsou v něm nyní k nalezení zmínky o „realityOS“, „Reality Simulator“ a „Wolf“. Zatímco první zmínka je dle všeho označení pro operační systém běžící v headsetu, jelikož se nachází v pasáži spolu s ostatními OS Applu, druhá věc je pravděpodobně nějaký vývojářský simulační nástroj a třetí pak kódové označení celého projektu. Poměrně zajímavé je pak to, že jak s „realityOS“, tak i „Wolf“ jsme se již setkali v minulosti několikrát, byť zpravidla v souvislosti s úniky zveřejněnými různými leakery bez spojení s Applem. Nyní se ale o potvrzení postaral samotný Apple.

AR/VR headset Applu měl mít v minulosti premiéru již několikrát, avšak kvůli problémům s vývojem a výrobou byl vždy odložen. Nyní se tak s jeho představením počítá na WWDC, které by mělo být zároveň nejzazším termínem, kdy jej chce Apple ukázat. Co se týče technických specifikací zařízení, disponovat by mělo microLED displeji s velmi vysokým rozlišením, skvělou jemností a dalšími vlastnostmi klíčovými pro co nejlepší zobrazení obsahu. O výkon headsetu se má starat speciální čip vycházející z počítačovo-tabletového M2, o snímání okolí pak zase více než deset integrovaných kamer, které budou doplněny o spousty senzorů v čele s LiDAREM. Headset by pak měl uživatelům umožňovat práci s virtuální i rozšířenou realitou a to celou řadou způsobů. Bohužel, jeho cena má atakovat 3000 dolarů, tedy v přepočtu asi 68 000 Kč bez daně, takže je jasné, že o hračku pro každého se jednat nebude.