Apple AR/VR headset má být zdravotní pomůckou pro lidi s vadami zraku

V souvislosti s chystaným AR/VR headsetem z dílny Applu, k jehož představení by mělo dojít snad už na letošní WWDC, se v poslední době hovoří primárně o nejrůznějších zábavních funkcích, které mají za cíl z headsetu udělat další z produktů využitelných ve volném čase. Jak se však nyní podle zjištění velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, chce Apple ze svého headsetu udělat do jisté míry i zdravotní pomůcku pro lidi s vadami zraku.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že Apple v současnosti vyvíjí hardwarová i softwarová řešení, kterými by právě lidem s vadami zraku měl pomoci. Nejedná se přitom „jen“ o triviality typu možnost přiblížení určitých předmětů či jejich zaostření, ale třeba taktéž o jakési „upravování“ snímaného prostředí tak, aby bylo pro lidi s vadami zraku v čele s věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) viditelné. Mnohé osoby totiž trpí slepými místy, na která nevidí, takže je „obsah“ z nich třeba přesunout a právě to by měly být brýle schopné.

Jelikož je Apple ve zdravotních funkcích u svých produktů poměrně silný, dá se očekávat, že jeho plánované funkce pro AR/VR headset budou mít skutečně velký potenciál ke zlepšení životů lidí se zrakovými problémy. Potenciál je však bohužel jedna věc a to, jak často budou tito lidé headset využívat věc druhá. Velkým zádrhelem by totiž mohla být jeho cena, která má být minimálně u první generace astronomická. Jakmile však dorazí v nadcházejících letech levnější verze headsetu, může Apple s trochou štěstí opět změnit svět.