Gurman: Apple chce na WWDC svůj AR/VR headset představit za každou cenu

Není tomu tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že nad představením prvního AR/VR headsetu Applu na WWDC se začínají opět stahovat mračna. Zdroje předního analytika Ming-Chi Kua totiž zjistily, že jeho výroba byla odložena o několik měsíců, jelikož si Apple není tak úplně jistý tím, že je nyní správná doba na odhalení podobného produktu – a to jak kvůli jeho kvalitě, tak i ceně. Reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje sahají až do samotného Applu, však nyní tvrdí, že představení headsetu na WWDC je nejenže stále ve hře, ale Apple jej chce provést stůj co stůj.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že ačkoliv si není Apple headsetem tak úplně jistý, už s ním nechce dále otálet, protože jakékoliv další vyčkávání s představením by ve výsledku znamenalo jeho hardwarové i softwarové stárnutí. Kalifornský gigant tak s trochou nadsázky zkrátka zkusí štěstí a bude doufat, že headsetem dokáže zaujmout dostatečné množství uživatelů. Pravděpodobně si je navíc vědom toho, že v současnosti s produktem stejně již víc nevymyslí a kdyby se jej přeci jen rozhodl určitým způsobem přepracovat, znamenalo by to odsunutí jeho představení o dalších pár měsíců či v horším případě let. WWDC tedy může být nakonec vskutku zajímavé, protože se dá očekávat, že na něj Apple přichystá headsetu co možná nejvelkolepější představení.