Souhrn spekulací: Vylepšení iPhonu 15 a překvapení na WWDC

Ještě donedávna se v souhrnech spekulací, souvisejících se společností Apple objevovaly zmínky o tom, že by cupertinská společnost mohla na WWDC představit svůj dlouho očekávaný VR/AR headset. Podle novinek z tohoto týdne ale možná nakonec dojde v tomto směru ke změně. Kromě budoucnosti VR/AR headsetu od Applu bude v dnešním souhrnu dále řeč o funkcích a vylepšeních iPhonu 15.

WWDC 2023 bez VR headsetu?

Až do nynějška mnozí považovali téměř za samozřejmé to, že společnost Apple na své letošní WWDC představí nový headset pro virtuální a rozšířenou realitu. Tento týden ale spekulace nabraly opačný směr. Známý analytik Ming-Chi Kuo s odvoláním na své zdroje uvedl, že se headset možná nakonec na konferenci nepředstaví. Apple se údajně začal obávat toho, zda by se vůbec prodejům headsetu dařilo – ostatně jeho cena, která je odhadovaná na 3 až 4 tisíce dolarů, není zrovna nejnižší. Apple své pozvánky na letošní WWDC rozeslal v průběhu uplynulého týdne, konference se má konat 5. června v sedm hodin večer našeho času.

Exkluzivní vylepšení fotoaparátu iPhonu 15 Pro Max

Letos na podzim má společnost Apple tradičně představit nové modely svých iPhonů. Spekulace, týkající se fotoaparátů chystaných novinek, se neustále mění. Podle nejnovějších zpráv by letošní „patnáctky“ mohly přinést výrazné vylepšení v podobě periskopického objektivu, má to ale jeden háček – tímto typem objektivu bude nakonec s největší pravděpodobností exkluzivně vybaven pouze iPhone 15 Pro Max. Komponenta má vyjít z dílny společnosti Largen, se kterou Apple již v minulosti několikrát spolupracoval.

Skvělé vylepšení iPhonu 15

Podle dostupných zpráv to vypadá, že by letošní iPhony mohly nabídnout hrstku revolučních novinek. Již delší dobu se spekuluje o tom, že by iPhony řady 15 měly být kromě jiného vybaveny haptickým tlačítkem pro aktivaci a deaktivaci tichého režimu. Nyní se začalo proslýchat, že by toto tlačítko nakonec mohlo nabídnout mnohem více než jen pouhé vypínání a zapínání tichého režimu. V nastavení by měla přibýt možnost přiřadit tomuto tlačítku také hrstku dalších vybraných funkcí, jako je třeba rozsvícení svítilny a další.