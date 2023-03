Applu unikly další fotky části jeho AR/VR headsetu! Prohlédněte si je

Není tomu tak dlouho, co se na internetu objevila dvojice fotek údajně zachycující komponenty pro chystané AR/VR brýle. Jejich věrohodnost sice tehdy kdekdo zpochybňoval, nyní však přišel se sérii fotek zachycujících stejné komponenty velmi dobře informovaný novinář Sonny Dickson, který se v minulosti již mnohokrát ukázal jako vrcholně spolehlivý zdroj informací o Applu. Díky němu si tak můžeme komponenty prohlédnout ještě detailněji.

Fotogalerie komponenty ar headset 1 komponenty ar headset 2 komponenty ar headset 3 komponenty ar headset 4 komponenty ar headset 5 komponenty ar headset 6 komponenty ar headset 7 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět výše, snímky zachycují opět ploché kabely, které by měly sloužit pro propojení jednotlivých komponentů. Tvarově by pak měly tyto kabely „obtékat“ 4K microLED displeje, jelikož budou skryty jak do horního, tak spodního rámu headsetu. Co se týče dalších specifikací, počítá se například s nasazením panelů s velmi vysokou obnovovací frekvencí, díky čemuž by tak měl obraz promítaný na displejích brýlí svou plynulostí de facto korespondovat s realitou. Dočkat bychom se ale měli třeba i pokročilého kamerového a senzorového systému, který bude sloužit jak k monitorování okolí, tak i k monitorování očí nositele brýlí, přičemž snímání očí pak bude sloužit do jisté míry k ovládání headsetu. Poměrně zajímavé je pak to, že headset nemá disponovat jen vnitřním displejem, ale prý i displejem vnějším, který má zobrazovat výraz svého nositele, respektive pak část jeho obličeje, kterou headset překryje. Je tedy rozhodně na co se těšit – tím spíš, když produkt dorazí zřejmě už na úvodní Keynote letošní WWDC.