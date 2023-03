Apple chystá revoluci v úložišti iPhonů, stačit vám ho zřejmě bude mnohem míň

Volba ideální velikosti úložiště před koupí iPhonu je pro mnoho uživatelů poměrně tvrdý oříšek. Obecně sice platí, že čím větší úložiště je, tím se člověk méně omezuje, avšak na druhou stranu je třeba myslet i na to, že čím větší úložiště člověk v iPhonu má, tím více za něj zaplatí. A co si budeme povídat, příplatky za vyšší úložiště nejsou u Applu zrovna nízké. O to víc potěší nové informace získané portálem TechCrunch o koupi extrémně zajímavého startupu Applem, který může do jisté míry problémy s nízkým úložištěm vyřešit.

Podle informací TechCrunche získal Apple pod svá křídla za blíže nespecifikovanou částku konkrétně startup WaveOne, který se v minulosti zabýval chytrou kompresí videa za pomoci umělé inteligence. Ta velmi zjednodušeně řečeno fungovala tak, že umělá inteligence nejprve analyzovala obsah videa a to následně upravila tak, aby jeho prvky, na které má být kladen důraz, byly co nejkvalitnější, ale zbylé prvky se mohly kvalitou snížit, čímž klesla i celková velikost videa. Jinými slovy, pokud by například na videu byla postava, která by v něm hrála hlavní roli, zůstala by zaostřená, zatímco její pozadí by bylo komprimováno tak, aby zabíralo co nejmenší úložiště.

Apple sice jako již tradičně koupi startupu nekomentoval a tudíž netušíme, za jakou částku byl startup koupen, avšak jeho dnes již bývalý šéf potvrdil, že se prodej skutečně uskutečnil a že značná část týmu bývalého WaveOne nyní pracuje v Applu. Co se pak týče využití technologií startupu, zde můžeme zatím samozřejmě jen spekulovat, avšak jako nejpravděpodobnější se jeví její implementace do iPhonů, kde by se mohly právě u videí coby u jedněch z největších žroutů úložiště postarat o to, aby rázem zabíraly podstatně méně místa a díky tomu si tak mohli uživatelé teoreticky dělat s velikostí úložiště menší starost.