Apple Watch se naučily měřit úroveň stresu

Již dávno neplatí, že si přes Apple Watch lze změřit maximálně tak tepovou frekvenci. V dnešní době toho totiž zvládají změřit daleko víc a to poměrně překvapivě nejen díky Applu, ale taktéž díky vývojářům třetích stran. Například oblíbená aplikace CardioBot pro snadný monitoring zdravotních údajů nyní přišla s možností sledovat přes Apple Watch hladinu stresu.

Aplikace určuje hladinu stresu konkrétně podle úrovně variability tepové frekvence či chcete-li HRV. Tu totiž dokáží Apple Watch nativně změřit, přičemž data lze následně přes algoritmy převést tak, aby z nich vyšla právě hladina stresu pro daného uživatele. Ten pak může díky tomu následně upravit svůj životní styl tak, aby se se stresem potýkal méně a díky tomu byl tedy i méně vystavován zdravotním rizikům. Právě stres je totiž v poslední době označován za jeden z největších zdravotních strašáků, který se může na člověku podepsat v mnoha formách.

Ačkoliv je systém měření stresu přes CardioBot ve své podstatě velmi triviální a jeho přesnost tedy zřejmě nebude nejvyšší, je pozitivní, že na Apple Watch podobná funkce dorazila a alespoň rámcově umožní jejich uživatelům zdraví monitorovat ještě lépe. S ohledem na patentové přihlášky se dá nicméně počítat s tím, že se do pár let naučí Apple Watch měřit úroveň stresu i nativně a to pravděpodobně o poznání sofistikovanější cestou nežli jen skrze „přepočet“ dat z HRV. Do té doby si ale holt musíme vystačit s tímto řešením.

Aplikace je ke stažení zde