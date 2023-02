Variabilita tepové frekvence: Co to je a jak ji měřit přes Apple Watch

Hodinky Apple Watch byly poprvé uvedeny na trh v roce 2014 a stále patří mezi velmi oblíbené chytré hodinky. Kromě zrcadlení notifikací z iPhonu, měření fitness aktivit a dalších funkcí jsou využívané také pro své možnosti na poli měření srdečního tepu. Mezi hodnoty, které Apple Watch umí měřit, patří HRV – variabilita srdeční frekvence.

Jedná se o měření toho, jak se mění časový interval mezi jednotlivými údery srdce, a zároveň o důležitý ukazatel zdravotního stavu. Apple Watch disponují schopností měřit HRV s relativně velkou přesností, je ale potřeba podotknout, že měření prostřednictvím senzorů přes kůži vám nikdy nedokáže poskytnout tak přesné výsledky, jako měření za pomoci specializovaných lékařských přístrojů. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že čím vyšší HRV, tím „zdravější“ jste. Hodnoty variability srdeční frekvence mohou také fungovat jako ukazatel toho, zda se můžete pustit do intenzivnějších výkonů, nebo zda máte raději odpočívat, a mohou sloužit také k predikci celkového zdravotního stavu. Každý z nás je jiný, a proto je i hodnota HRV velmi individuální a neustále se měnící metrikou. Závisí na celé řadě faktorů, jako je aktuální i dlouhodobější fyzický i psychický stav, výživa, spánkový dluh, ale také fyzická aktivita, pohlaví a řada genetických faktorů. Hodnota HRV se může také více či méně výrazně měnit v průběhu dne. Pokud chcete zkontrolovat hodnotu HRV, zamiřte na spárovaném iPhonu do nativního Zdraví a v pravém dolním rohu klepněte na Prohlížení. Následně klepněte na Srdce -> Variabilita tepové frekvence. Zde si můžete zobrazit denní, týdenní, měsíční, půlroční a roční graf vývoje hodnoty variability tepové frekvence.

Fotogalerie iOS Zdravi srdce variabilita tepove frekvence 1 iOS Zdravi srdce variabilita tepove frekvence 2 iOS Zdravi srdce variabilita tepove frekvence 3 iOS Zdravi srdce variabilita tepove frekvence 4 iOS Zdravi srdce variabilita tepove frekvence 5 Vstoupit do galerie

Apple Watch v kombinaci s iPhonem bohužel nenabízí příliš mnoho nativních nástrojů, které by vám mohly poskytnout rady, detailnější informace a doporučení, týkající se zlepšení vašeho HRV. Pokud chcete vaši HRV sledovat detailněji, ale nechce se vám kvůli tomu měnit Apple Watch za hodinky značky Garmin, které v tomto směru umí přece jenom posloužit lépe, můžete využít některou z aplikací třetích stran. Mezi nejvíce doporučované aplikace v tomto směru se řadí Training Today, Welltory a Athlytic. Všechny jmenované aplikace postupně testujeme, a porovnání přineseme v jednom z příštích článků.