Jak zrychlit Apple Watch s watchOS 9.3

Vypnutí aplikací

Zatímco na iPhonu nemá ruční vypínání aplikací smysl, tak na Apple Watch tohle úplně neplatí. V případě, že jsou vaše jablečné hodinky pomalé, tak může vypnutí aplikací skutečně pomoci, jelikož se uvolní operační paměť. Většina z vás ale rozhodně nemá nejmenší tušení, jak na Apple Watch aplikaci vypnout – přece jenom přepínač aplikací z iPhonu zde nenajdete. Pořád to ale není nic složitého. Prvně se přesuňte do aplikace, kterou chcete ukončit, a poté v ní podržte boční tlačítko do doby, až se objeví posuvníky. Následně už jen podržte digitální korunku do doby, až se obrazovka s posuvníky ukončí.