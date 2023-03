Takto Apple znesnadňuje vývojářům umisťování her do App Storu

Macy měly dlouhodobě pověst počítačů, které jsou spíše pracovní než herní. Společnost Apple se v poslední době snaží přesvědčit veřejnost o opaku. Zatímco hardwarové vybavení některých nových jablečných počítačů hraje v prospěch tohoto tvrzení, praktiky Applu, související s umisťování her do App Storu, hovoří spíše o opaku.

Své o tom ví například Cabel Sasser, jeden ze zakladatelů vývojářské společnosti Panic a tvůrce populární multiplatformní hry s názvem „Untitled Goose Game“ z roku 2019. Tato jednoduše vypadající, zábavná hra, ve které hráči plní řadu úkolů, si rychle získala velkou oblibu a sklidila dokonce i několik cen. Společnost Panic, která za hrou stojí, má ve svém portfoliu kromě jiného také kvalitní macOS aplikace, jako je třeba Transmit nebo Prompt. Když se vývojáři rozhodli, že Untitled Goose Game zpřístupní prostřednictvím App Storu i majitelům Maců, narazili na několik překážek.

Apple totiž hru odmítl do nabídky App Storu zařadit, a to dokonce hned dvakrát. Důvodem prvního zamítnutí bylo podle Sassera to, že se člověku, který hru kontroloval, nepodařilo přeskočit úvodní titulky, a to i přesto, že vývojáři jasně uvedli, že je to možné pomocí držení mezerníku. V případě druhého zamítnutí se již Apple údajně ani nenamáhal uvést přesný důvod – jako příčinu odmítnutí jednoduše uvedl „něco jiného“. Mac App Store naštěstí není jediným způsobem, jak distribuovat aplikace a hry pro Mac, proto si majitelé jablečných počítačů mohou populární titul stáhnout přes platformy Steam a Epic Games Store. Sasser nicméně podezírá Apple z toho, že druhou žádost o kontrolu jednoduše vzdal a kontrolní proces s největší pravděpodobností zkrátka vůbec nezahájil.

Této teorii nahrává i nedávný článek na webu The Guardian, který mimo jiné píše o tom, jak jsou členové kontrolního týmu App Storu přehlceni množstvím her. Jeden z bývalých členů tohoto týmu například uvedl, že se s vývojáři her „zachází s opovržením“ a většina z nich musí čelit opakovanému zamítnutí své hry „z libovolného důvodu“. Článek zmiňuje také to, že Apple dělá jen velmi málo pro to, aby vývojáře povzbudil k tomu, aby do App Store přinášeli skvělé hry.