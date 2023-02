Recenze Mac mini M2: vyzkoušeli jsme nejlevnější počítač od Applu a iMac za 180 tisíc můžeme vyhodit!

Recenze Mac mini M2 je jedna z věcí, které jsem si ve světě Applu nemohl nechat ujít. Když totiž Apple tento počítač představil, přišlo mi až neuvěřitelné, že někdo dokáže v dnešní době nabídnout počítač za cenu, za kterou jej Apple prodává a to včetně operačního systému. Na tohoto drobka jsem byl zkrátka hodně zvědavý a tak jsem rád, že jsem se mu mohl podívat na zoubek. Chtěl jsem si Mac mini M2 vyzkoušet zejména jako počítač, který by mohla mít moje žena v kanceláři a měl by sloužit na základní věci jakou jsou maily, tabulky, Safari a tak dále. Aktuálně ji k tomu slouží MacBook Air M1. Navíc za cenu, za kterou Apple počítač nabízí, jsem si říkal, že bychom jej mohli koupit i pro našeho programátora nebo jej mít zkrátka v kanceláři na to, když někdo něco potřebuje udělat.

Cena samotného stroje je totiž bezkonkurenčních 17 490Kč a to navíc s DPH. Já bych počítač kupoval do firmy a tak by ve výsledku s roční zárukou vyšel na 14 454Kč, což je částka za kterou se neprodával ani první Mac mini s Intel Core 2 duo. Navíc je to dva roky, co jsem si koupil tehdy poslední dostupný iMac s procesorem od Intelu, za který jsem dal víc než 10x tolik, co stojí nový Mac mini s DPH a proto bych rád zjistil, zda jsou procesory od Applu skutečně tak dobré, že i nejslabší počíač s M2, překoná nejsilnější Intel. Pojďme se tedy podívat na to, co dokáže nejlevnější počítač od Applu, sám jsem na to totiž opravdu hodně zvědavý.

Nejprve se pojďme podívat na to, co za oněch 17 a půl tisíce od Applu vlastně dostanete. Jedná se o základní Mac mini bez jakéhokoli příslušenství a bez jakékoli konfigurace navíc. Co se hardwarové výbavy týká, máte k dispozici procesor M2 s 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, 8GB operační paměti a 256 GB SSD paměti. Počítač je pak vybaven také dvojicí Thunderbolt 4 portů, dvojicí USB-1 portů, HDMI portem, gigabitovým ethernetem a také 3,5mm jack konektorem pro připojení sluchátek. Co se týká bezdrátových portů, tak Mac mini nabízí na dnešní dobu velmi fajn standard Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6, což bude uživatelům, kteří sáhnou po tomto počítači bohatě dostačovat. Mac mini si samozřejmě můžete celkem zajímavě nakonfigurovat již při koupi, ovšem v tom případě letí peníze nahoru a třeba za 16GB RAM si od vás Apple vezme 6 tisíc navíc. Nás nyní však zajímá skutečně základní verze a tu také recenzujeme, proto jsme do konfigurace nic nepřidávali. Kromě počítače najdete v balení již jen napájecí kabel a dokumenty. Tím celá sranda končí a je potřeba počítat s tím, že potřebujete vlastní myš, klávesnici a monitor. Samozřejmě ani jedno nemusí být od Applu.

Tím se také dostáváme k tomu, co Mac mini vlastně je. Je to plnohodnotný počítač, tak jako klasické PC, ovšem v balení tak jako u klasického PC nenajdete skutečně vůbec nic. Pokud se rozhodnete, že vám bohatě stačí klasická klávesnice a myš za pár korun, asi nějakou najdete doma, stejně tak monitor, ten má doma také každý. Ovšem pokud byste se rozhodli být styloví a pořídit si k počítači myš a klávesnici od Applu, pak je potřeba počítat s tím, že jen za tyto dvě věci dáte nejméně 5280Kč, tedy 2290Kč za Magic Mouse (podotýkám za 12 let starou Magic Mouse) a 2990Kč za Magic Keyboard. Pokud byste chtěli využít potenciál toho, že máte čip od Applu naplno, připočítejte dalších patnáct stovek za klávesnici s Touch ID.

Kupovat monitor od Applu k Macu mini je pak naprostý nesmysl, ten nejlevnější totiž Apple nabízí pod označneím Studio Display za 42 990Kč. My budeme testovat Mac mini M2 na mém XDR Display Pro, za který si aktuálně Apple účtuje 139 990Kč s tím, že kdybych si Mac mini nechával pro ženu, ta využije svůj starší Apple Thunderbolt Display, který se již řadu let neprodává. Chci tím říct, že pokud jste nadšeni z toho, za kolik Apple prodává Mac mini, je nutné brát v potaz buď fakt, že k němu připojíte to, co najdete doma nebo co nakoupíte za pár korun, a nebo připojíte myšku a klávesnici od Applu a najednou je počítač o minimálně více než 5000 Kč dražší. Je skutečně dobré s tím počítat, protože vás tak nějak bude lákat mít Magic Mouse a Magic Keyboard a za pár let budete pokukovat po Apple Bazarech, zda přece jen není nějaký ten monitor za fajn cenu.

Co se týká designu, je Mac mini prostě stylovka a pokud k němu nepřipojíte nic víc než monitor, ideálně nějaký Studio nebo XDR Display a napájecí kabel, pak jej můžete pověsit klidně na zeď a bude prostě vždy vypadat skvěle. První, co vás zaujme, je to, jak neskutečně tenký počítač Apple vytvořil. Na druhou stranu, je v něm v podstatě to stejné, co v MacBooku a ten je ještě tenčí, ovšem celkově je prostě při pohledu na Mac mini, který chytnete do jedné ruky, pěkný pohled. Pokud jej položíte na stůl, příliš místa vám nezabere, ovšem existují i řešení, jak jej připevnit přímo na monitor nebo jej dát pod stůl tak, aby v podstatě nebyl vidět ani počítač, ani žádný kabel. I když jej však vidět bude, budete mít na stole něco, na co se rádi podíváte. Po stránce designu, tedy rozhodně palec nahoru.

Snese porovnání s počítačem od Applu za 180 000Kč? Rozdrtí jej!

Pojďme se podívat na to, co jsem nastínil již v úvodu, tedy na porovnání s posledním iMacem, který Apple nabízel s procesorem Intel. Konkrétně se tedy jedná o konfiguraci s desetijádrovým procesorem Intel Core i9 s 3,6 GHz, AMD Radeon Pro 5700 XT s 16 GB RAM a se 128 GB operační paměti DDR4 a 1TB flash uložištěm. K počítači je pak dále připojen Apple Pro Display XDR, který společně se samotným iMacem 5K tvoří plochu o rozlišení 6016×3384 pixelů + 5120×2880 pixelů. Jak vidíte sami z GeekBench testů, výkon M2 je naprosto zdrcující i pro počítač, který stál před dvěma lety 10x tolik, co dnes Mac mini. Samozřejmě nelze nebrat ohled na operační paměť, výkon grafiky a tak dále, ovšem výkon měření v klasickém Geekbench testu je zkrátka takový, jaký je a je nutné se s tím smířit.

Co se týká praktické stránky věci, není problém mít spuštěné Spotify, Mail, Numbers, Keynote a Pages a při tom mít spuštěné Safari s 10 záložkami s tím, že na jedné z nich jede 4K video ve full screenu na 6K displeji Apple XDR Display Pro! I při tom se počítač nijak nepřehřívá a ventilátor je neslyšlišitelný i v momentě, kdy dáte ucho pár centimetrů od počítače. Zkrátka chlazení má Apple zmáknuté v kombinaci s energetickou efektivitou M2 na jedničku. Pokud tedy má někdo pocit, že 8GB RAM je k ničemu, tak je to člověk, který používá počítač jinak, než na klasickou kancelářskou práci nebo na to, na co jej používá 90 % uživatelů. Přesně to, co je totiž popsáné výše, je to, co bude 90 % lidí na Macu mini dělat a to zvládá na jedničku s hvězdičkou!

Mac mini M2, skvělý stroj do dětského pokoje nebo kanceláře

Důležité je při pohledu na cenu také vzpomenout na fakt, že si za tuto cenu nekupujete jen hardware, kupujete si také neomezenou licenci pro macOS. Současně s ním získáte Pages, Keynote, Number nebo například iMessage, což rozohdně není málo. Pokud si dnes koupíte Mac mini M2, můžete si být jisti, že ten nejnovější macOS a nejnovější verze software od Applu rozběhnete ještě minimálně 7-10 let. Pokud tedy hledáte Mac pro běžné úkoly, ať už vaše nebo vašich dětí, není příliš co řešit. V době, kdy drtivou většinu obsahu streamujeme, případně máme uloženou někde na cloudech, je 256 GB paměti za mě rozhodně dostačující. Co se týká operační paměti, ano, je pravda, že mít spuštěných 10 aplikaci je problém, ovšem Mac mini si kupují lidé, kteří chtějí otevřít mail a k němu Safari, případně Spotify. Pokud chcete do kanceláře nebo pro své zaměstnance na recepci počítač na základní práci a jste například advokátní kancelář, pak budete mít skvělou stylovku za super peníze. Samozřejmě pokud jste grafické studio nebo děláte zvláštní efekty pro filmy, je Mac mini něco, co můžete koupit maximálně vaší recepčí, ovšem ta z něj bude nadšená.

Já sám razím filozofii, aby dítě mělo Mac na studium a na hraní her Playstation nebo Xbox. V tom případě si můžete být jisti, že mu na celou základní školu podobný počítač bohatě vystačí a když se rozhodne věnovat profesionálně grafice, editorství nebo například fotografování, tak mu časem koupíte něco lepšího. Pro začátek je to však i v dnešní době skvělý počítač, který má snad jen jednu jedinou konkurenci a to v podobě MacBooku Air. Ten je sice o něco dražší, ovšem nabízí klávesnici, trackpad a monitor, což je to, co u Macu mini musíte dořešit. Sám jsem mile překvapen tím, že Apple v dnešní době nabízí počítač, který nejen že stačí na běžnou kancelářskou práci, ale nebudete na něj při ní muset čekat, protože je dostatečně rychlý.

