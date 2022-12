iOS 17 umožní instalovat na iPhony aplikace mimo App Store

Apple se chystá zásadně změnit jeden z pilířů svého operačního systému iOS a potažmo i iPadOS. Řeč je konkrétně o přidání podpory instalace aplikací mimo App Store pro běžné uživatele bez nutnosti stažení jakéhokoliv speciálního profilu pro zařízení a tak podobně. Jinými slovy, z iOS se v tomto směru stane de facto Android, na který lze aplikace mimo Google Play taktéž bez problému stahovat. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že kdyby Apple nemusel, tak se touto cestou určitě nevydá.

Kalifornský gigant se dlouhodobě možnosti instalace aplikací na iPhony mimo App Store vyhýbá, v posledních letech však čelí čím dál tím většímu množství žalob, prověřování či obecně tlaků na to, aby byl v tomto směru otevřenější, jelikož jeho současné chování označují konkurenti jako monopol. Apple se sice dlouhodobě u soudů brání, že tomu tak není, nicméně Evropská unie přijala 1. listopadu zákon o tom, že giganti musí otevřít své služby a platformy dalším společnostem a vývojářům s tím, že v opačném případě jsou na stole drakonické pokuty a v krajním případě i zákazy činnosti. A právě toho se podle informací agentury Bloomberg Apple poměrně dost bojí, kvůli čemuž se rozhodl složit zbraně a interně zavelet, že se nařízení podvolí.

Podle zdrojů Bloombergu pocházejících přímo z Applu nyní začínají probíhat intenzívní práce na tom, aby byly iPhony softwarově na zavedení těchto novinek připraveny. A jelikož musí být platformy otevřeny do 6. března 2024, je logické, že vše musí Apple připravit už pro iOS 17, jelikož právě ten bude ještě v tomto období veřejnou verzí iOS. Instalaci aplikací mimo App Store sice Apple velmi pravděpodobně umožní až od jara 2024 a tedy například iOS 17.2 či podobné verze, nicméně na WWDC příští rok se velmi pravděpodobně dočkáme oznámení toho, že se tak skutečně stane.

Zdroje Bloombergu uvádí, že se Apple velmi bojí toho, aby otevřením iPhonů instalaci aplikací mimo App Store neklesla jejich bezpečnost, na které si dosud společnost zakládala. V řešení je proto implementace různých bezpečnostních požadavků v čele s celou řadou možností ověřování, kdy by Apple jednoduše vybíral od vývojářů peníze mimo App Store za to, že jejich aplikaci „posvětí“ k instalaci z internetu. Tím by se do jisté míry internetové aplikace zvěrohodnily, nicméně už nyní je jasné, že ne všichni vývojáři na to uslyší. Bude proto extrémně zajímavé, jak se s celou záležitostí Apple popasuje, jelikož takto „na první dobrou“ příliš mnoho manévrovacího prostoru k dispozici nemá.