iPhone 15 Pro bude mít stejný povrch jako Apple Watch Ultra

V loňském roce Apple uvedl Apple Watch Ultra s titanovým tělem a jak se zdá, letos se s tímto materiálem vůbec poprvé setkáme také u iPhone. Nový iPhone 15 Pro by měl nabídnout taktéž tělo kompletně z titanu, což by mělo vést k lepší odolnosti a zejména ke snížení hmotnosti. Titan samotný je sice velmi odolný, ovšem v hodinářském průmyslu se běžně nadále upravuje speciálními metodami, aby se jeho odolnost ještě zvýšila. To navíc nedělají jen hodinářské společnosti, ale například i Garmin u svých chytrých hodinek. Je tak velmi pravděpodobné, že iPhone 15 Pro nabídne taktéž speciálně upravený titan. Designér Ian Zelbo se podíval na fotografie iPhone 15 Pro, které unikly na internet podrobně a jednak zjistil, že skutečně zakřivení odpovídá tomu, co jsme viděli na uniklých 3D modelech, ale také, že povrch bude s největší pravděpodobností kartáčovaný.

iPhone 15 Pro tak nabídne kartáčovaný titan, což je stejný povrch, jaký nabízí Apple Watch Ultra. Pokud se vám tedy Apple Watch Ultra líbí a jsou vám příjemné na dotek, pak budete povrchem iPhone 15 Pro tatkéž spokojeni. Na detailní fotografie se můžete podívat v naši galerii.