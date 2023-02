Applu unikla první fotka iPhonu 15 Pro! Potvrzuje hned tři zásadní novinky

Je tomu jen pár desítek minut, co jsme vám na našem magazínu ukázali rendery iPhonu 15 Pro vycházející z CAD nákresů, které se podařily získat portálu 9to5mac. To však není ani zdaleka to jediné, co se dnes v noci ve fanouškovském světě Applu objevilo. Spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Unknownz21 totiž zveřejnil první reálnou fotku iPhonu 15 Pro, respektive jeho části. A ta odhaluje nebo chcete-li potvrzuje hned tři zásadní novinky, se kterými můžeme u této řady počítat.

Fotka zachycuje iPhone 15 Pro zespodu, díky čemuž je zřetelně vidět USB-C port nasazený namísto Lightningu kvůli nařízení EU. Co je však možná ještě zajímavější, je to, že je port vsazen do dle všeho titanového rámečku. Minimálně jeho povrch totiž vypadá velmi podobně jako povrch titanových Apple Watch Ultra a totéž lze pak říci i o jeho odstínu. O titanovém těle se nicméně v předešlých týdnech hovořilo taktéž poměrně intenzivně a do jisté míry lze tedy tento upgrade opět brát „jen“ jako potvrzení dřívějších spekulací. Totéž v bledě modrém se pak dá ostatně říci i o třetí věci, kterou fotka iPhonu 15 Pro odhaluje. U krajů rámečku si totiž lze všimnout určitého zaoblení s tím, že minimálně na jedné straně je zřejmě dokonce vidět maličký přesah skla.

Ačkoliv už nic dalšího únik fotky neodhaluje, z dřívějška víme o iPhonech 15 Pro například to, že by se měly dočkat usmrcení fyzických tlačítek, která nahradí haptická, jako tomu je třeba u Home Buttonu iPhonů SE 3. Počítá se ale třeba i se zúžením rámečku kolem displeje, díky čemuž by se tak měl buď telefon celkově trochu zmenšit, nebo se zvětší jeho zobrazovací plocha. Co se pak týče hardwaru uvnitř, řada Pro má dostat 3nm čipset Apple A17 Bionic doplněný o 8 GB RAM a snad poprvé by měla začínat se základním 256GB úložištěm.