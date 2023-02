Takto bude na 99,9 % vypadat iPhone 15 Pro!

Magazín 9to5mac.com zveřejnil sérii renderů, které jsou založené na CAD modelu iPhone 15 Pro, který se podařilo tomuto magazínu získat od výrobce pouzder a obalů. Následně oslovili 3D designéra Iana Zelba, který vytvořil na základě CAD dat rendery toho, jak bude iPhone 15 Pro skutečně vypadat. Samotný magazín, který má velmi doboru pověst tvrdí, že získal data od vynikajícího zdroje. CAD soubory, na základě kterých vznikly tyto rendery dává Apple továrnám v Asii, aby připravily pouzdra pro telefony před tím, než josu samotné telefony uvedeny na trh. Jedná se o obaly, které jsou dostupné okamžitě poté, co Apple svůj nový iPhone představí.

Rozměry jsou přesné na desetiny milimetru a továrny na základě nich připravují formy pro výrobu obalů a pouzder. Nejvýraznější změnou, kterou iPhone 15 Pro nabídne je přechod z Lightning portu na USB-C, což bude znamenat vůbec první přechod z vlastního propretárního konektoru na univerzální konektor v historii iPhonů. Apple původně používal legendární 30 pin konektor, který následně v roce 2012 nahradil právě za Lightning a v roce 2023 jej nahradí z USB-C. Jedná se tak o krok, jak vyhovět požadavků EU, která nařizuje, abyod konce roku 2024, byly veškeré telefony vybaveny právě USB-C konektorem.

Další výraznou změnou je zakřivení hran telefonu a to jak na skle které kryje displej ,tak i na kovovém těle. Telefon by měl vypadat velmi podobně, jako když se díváte na originální kožený obal od Applu na iPhone 14 Pro. Nebude tak zakřiven jako iPhone 11, zároveň však nebude mít ani ostré hrany jako má současný iPhone 14 Pro. Telefon by se měl pohodlněji držet a to i bez obalu.

Velké změny se dočká také soustava fotoaparátů. Jednotlivé objektivy již v současné době vykukjí nad tělo telefonu a z nich poté ještě „čouhá“ samotná čočka krytá safírovým skličkem. Právě ona čočka bude nyní mnohem vystoupješí nad objektiv a zatím co u iPhone 14 Pro vystupuje čočka nad objektiv jen o pár desetin milimetru, tentokrát se dočkáme toho, že bude čočka vystupovat stejně, jako samotný objektiv, přičemž už i modul fotoaparátu bude vystouplý nad tělem samotného telefonu, stejně jako nyní. Celkově by mělo dojít k výraznému zvětšení fotografického modulu, díky čemuž lze očekávat výrazně větší senzory.

Na boku telefonu jsou pak vidět přepínače pro změnu hlasitosti a také místo pro SIM kartu. Tlačítka pro změnu hlasitosti budou s největší pravděpodobností kapacitní. Přepracované bude také tlačítko pro aktivaci tichého režimu. Tělo iPhone 15 Pro je o několik málo milimetrů menší než iPhone 14 Pro, přičemž se zachovává stejná velikost displeje, změny tedy doznájí rámečky, které se zmenší. Dynamic Island by měl být stejně velký jako u iPhone 14 Pro.