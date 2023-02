iPhony 15 Pro dostanou užší rámečky kolem displeje

Přestože časy, kdy měly iPhony kolem displeje poměrně tlusté rámečky jsou již naštěstí pěkných pár let pryč, pravdou je, že i nyní má Apple stále na čem pracovat. Rámečky kolem displeje současných iPhonů jsou totiž stále podstatně širší než tomu je u některých konkurenčních Androidů, za což to Apple od svých uživatelů ostatně také poměrně často schytává. V letošním roce chce proto tuto věc konečně změnit – tedy alespoň částečně.

Není tomu tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že podle přesného leakera ShrimpApplePro chce Apple u iPhonů 15 Pro nasadit kolem displeje užší rámečky s tím, že u celé řady pak chce displej po krajích velmi mírně zakřivit. Nyní pak tentýž leaker díky informacím od jiných zdrojů nasazení užších rámečků u řady 15 Pro potvrdil s tím, že by se jimi měl Apple do jisté míry přiblížit těm u Apple Watch Series 7. Poměrně zajímavé je nicméně to, že o mírném zakřivení okrajů nyní leaker nehovořil a je tedy otázkou, zda k němu vůbec dojde. Na jednu stranu by se totiž sice jednalo i příjemnou designovou změnu, na stranu druhou by však tento krok zapříčinil nižší odolnost telefonů při pádech na hranu.

Uniklé schéma iPhonu 15 Pro iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 3 koncept-iphone-15-pro-ultra-prototyp-realny-fb kopie Vstoupit do galerie

Co se týče dalších informací okolo iPhonů 15 (Pro), s ničím dalším bohužel už leaker nepřišel. Z dřívějška nicméně víme například to, že se u této modelové řady dočkáme vůbec poprvé v historii iPhonů nasazení USB-C namísto Lightningů. U řady 15 Pro se pak počítá s použitím nového čipu A17 Bionic doplněného o 8 GB RAM. Prakticky stoprocentní je rovněž WiFi 6E či třeba změna fyzických bočních tlačítek za pevná s haptickou odezvou. K představení novinek pak dojde jako již tradičně v první polovině září.