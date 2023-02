Zadní foťák iPhonů 15 (Pro) bude nakonec vypadat jinak než se očekávalo!

Přestože jsme za posledních několik týdnů a měsíců slyšeli v souvislosti s iPhony 15 (Pro) tolik úniků informací, že by si nejspíš leckdo mohl myslet, že je minimálně z hlediska designu již známe takřka na 100 %, pravda je nejspíš jinde. Velmi přesný leaker ShrimpApplePro totiž před malou chvílí na svém Twitteru zveřejnil krátký příspěvek točící se okolo „nového zadního fotomodulu“ iPhonů 15 a 15 Pro. Ten tedy nebude zřejmě vypadat tak, jak jsme zvyklí z iPhonů 12 (Pro), 13 (Pro) či 14 (Pro), ale opět se změní.

Doposud se v souvislosti s designem iPhonů 15 (Pro) hovořilo primárně o zaoblení hrany rámečku u zad, čímž by se novinka designově přiblížila iPhonům 5C, nebo třeba novým MacBookům Pro. Leaker však nyní přišel s tím, že designové změny se dočká i zadní fotomodul, byť není jasné, jaké přesně. V kuloárech se sice v minulosti šuškalo o tom, že by se s ním Apple rád částečně rozloučil a zapustil objektivy opět mnohem víc do zad telefonu, avšak vzhledem k prostorové náročnosti hardwaru fotoaparátu se zdá být pravděpodobné spíš to, že jej například jinak „vyfrézuje“, popřípadě že například objektivy více „zabalí“ do okolního materiálu tak, že ze tří vystouplých objektivů bude rázem jeden větší vystouplý celek. V úvahu sice připadá i určitá změna umístění jednotlivých objektivů, ale ta se zdá být opět vzhledem k vnitřnímu rozložení fotoaparátu vcelku nepravděpodobná. Snad se tedy v tomto směru dočkáme co nevidět určitého rozkrytí karet díky dalším leakům.