Apple chystá pro USB-C na iPhonech 15 (Pro) stejná omezení jako u Lightningů!

Pokud jste si mysleli, že přechodem iPhonů z Lightning portů na USB-C se výrazným způsobem zlepší jejich portová využitelnost, máme pro vás špatnou zprávu. Na čínské sociální síti Weibo se totiž začaly poměrně ve velkém šířit informace o tom, že Apple vyvinul pro USB-C pro iPhony 15 (Pro) speciální MFi čipy, které budou jejich funkčnost do jisté míry omezovat.

Zprávy šířící se zejména přes v minulosti důvěryhodné účty se opírají o tvrzení bývalého zaměstnance Intelu, který měl na vývoji MFi čipu pro USB-C iPhonů 15 (Pro) v posledních měsících intenzivně pracovat. Ten nyní tvrdí konkrétně to, že by měl čip fungovat de facto stejně jako tomu je nyní u jeho Lightning verze, což by pro uživatele znamenalo opět to, že pokud budou chtít 100% kompatibilní příslušenství pro své iPhony, budou muset opět sahat po tom s certifikací MFi. Jiné příslušenství nebude Applem „schváleno“ a tedy bude hrozit jeho zhoršená funkčnost, popřípadě jiné problémy. V takovém případě by pak mělo příslušenství po připojení k iPhonu „vyhodit“ systémovou hlášku „Toto příslušenství není podporováno“, jak je tomu nyní s tím, že uživatelé budou díky tomu počítat s potenciálními problémy. Pro Apple je pak zachování MFi certifikace zlatým dolem, jelikož jejich udělováním velmi slušně bohatne.

V tuto chvíli je velmi těžké předpovědět, jaké další důsledky by mohlo nasazení MFi USB-C certifikace pro uživatele mít. Je totiž možná jak to, že se bude jednat skutečně jen o jakýsi kontrolní mechanismus zajišťující u certifikovaného příslušenství 100% funkčnost, ale taktéž to, že například jen certifikované příslušenství bude nabízet maximální možnou rychlost nabíjení, přenosu dat a tak podobně. Tak či tak se ale dá říci minimálně to, že hlavní omezení – tedy kontrolu (ne)originálnosti a následné upozornění notifikací – USB-C porty od Lightningů přeberou. Obecně se pak dá říci, že o USB-C u iPhonů 15 (Pro) koluje v současnosti celá řada nejasností a lze o něm tedy hovořit zřejmě jako o nejzáhadnější novince letoška. Spekuluje se totiž třeba i nad tím, zda se Apple nerozhodne USB-C u iPhonů 15 a 15 Pro rychlostně rozlišit, kdy port u levnějších iPhonů by dosahoval rychlosti USB 2.0 (tedy 480 Mb/s) a port u dražších pak rychlosti Thunderboltu (tedy až 40 Gb/s). Možností má tedy Apple v rukávu spoustu a bude velmi zajímavé, jak s nimi naloží.