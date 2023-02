Indie je pro Apple výrobní propadák, kvalita dílů pro iPhony je tristní

Společnost Apple se dlouhodobě snaží alespoň část své výroby přesunout mimo oblast Číny. Jednou ze zemí, ve které Apple vyrábí část svých produktů, je Indie. Právě místní výroba ale přináší firmě jisté potíže.

List Financial Times tento týden informoval o tom, že se společnost Apple v Indii potýká s problémy při rozšiřování výroby, a to kvůli špatné výtěžnosti a pomalým pracovním postupům. V továrně v Hosuru, kterou provozuje dodavatel Applu Tata a která vyrábí komponenty pro iPhone, je pouze každá druhá součástka, která sjede z výrobní linky, „v dostatečně dobrém stavu“, který by jí umožňoval odeslání k finální montáži do Foxconnu.

Padesátiprocentní výtěžnost je pro téměř jakoukoli výrobní operaci mimořádně nízká a je v rozporu s výrobními a ekologickými cíli společnosti Apple v oblasti nulové chybovosti. Bývalí pracovníci Applu novinářům prozradili, že čínští dodavatelé součástek mají spolu s tamními vládními úředníky velký zájem na tom, aby dokončili zakázky na výrobu iPhonů „za každou cenu“, a popsali také, jak byla práce často nevysvětlitelnou rychlostí dokončena týdny před plánovaným termínem. Tento tlak na tempo v Indii chybí. Apple se zřejmě soustředí na dlouhodobý plán na zlepšení kvality výroby v zemi. Podle čtyř osob, které jsou údajně s touto záležitostí obeznámeny, vyslala firma do továren v jižní Indii odpovědné zaměstnance z Kalifornie a Číny, aby zde vyškolili místní pracovníky a pomohli jim nastavit výrobní operace.

Společnost Tata má údajně ambice stát se v budoucnu dodavatelem společnosti Apple s plným servisem a jedná o převzetí problémového montážního závodu společnosti Wistron na výrobu iPhonů v Karnátace. Dlouhodobý plán společnosti Apple diverzifikovat svůj globální dodavatelský řetězec tedy pokračuje navzdory komplikacím.