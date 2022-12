Nejen iPhony. Apple chce v Indii vyrábět i iPady

Apple i nadále usiluje o svou nezávislost na Číně. Jablečný gigant má údajně přemýšlet o přesunutí výroby iPadů z této země do Indie. V současné době má podle CNBC probíhat na toto téma diskuze s úředníky. Nejednalo by se o nikterak překvapivý krok. V Indii už si Apple nechává vyrábět iPhony 14 včetně několika starších modelů. Jablečný tablet se nyní vyrábí převážně v Číně. Část pak ve Vietnamu.

„Podle dvou zdrojů blízkých indické vládě Indie zkoumá možnosti, jak do země přenést část výroby iPadů z Číny. Technologický gigant prý vede průběžné diskuse s úředníky. Nebyly vytvořeny žádné konkrétní plány, ale pokud bude plán úspěšný, rozšířilo by se tím v této zemi působení Applu. Zdroje však varují, že nedostatek vysoce kvalifikovaných lidí s odbornými znalostmi ve stavbě vysoce složitých zařízení, jako je iPad, by mohl tyto plány v Indii zpomalit. Nepomáhá ani zahraničněpolitické pozadí s rostoucím napětím mezi Indií a Čínou. Obě země se v posledních letech střetly kvůli územním sporům, které vyústily v eskalaci vojenské přítomnosti na indicko-čínské hranici,“ stojí ve zprávě CNBC. V současné době je Čína největším produkčním centrem společnosti Apple pro většinu jejích produktů, i když podniká určité kroky, aby tomu bylo jinak. V Číně navíc nyní komplikují výrobu pandemická opatření, kvůli čemuž je nedostatek iPhonů 14 Pro/Pro Max.