Apple a Čína aneb 13. komnata kalifornského giganta v kostce

Designed in California, made in China, stojí na obalech řady výrobků od Applu. Výroba jablečných produktů v Číně je již řadu let hojně probíranou záležitostí, která je z mnoha důvodů problematická. Pro firmu byl proces výroby v Číně dlouhodobě velmi výhodnou záležitostí, postupem času se ale stala spíše kontroverzní.

Nelidské podmínky

Nejvýraznějším problémem, co se výroby v Číně týče, jsou podmínky, v jakých musí pracovat tamní zaměstnanci továren. Média každou chvíli zmiňují problémy, kterým čelí pracovníci Foxconnu – jednoho z předních výrobců Apple produktů v Číně. Jedná se například o nevyplácení odměn, nedůstojné podmínky na pracovišti, nevyplácení obrovského množství přesčasů nebo třeba uzavření továren, ve kterých byla zjištěna nákaza COVID-19, a ze kterých následně zaměstnanci prchali nejrůznějšími způsoby.

Porušování lidských práv

Společnost Apple, respektive její výrobní partneři v Číně, se dostali nejen do hledáčků lidskoprávních organizací i kvůli nuceným pracem. V rámci takzvaných „programů na snížení chudoby“ byli pro tyto továrny nuceni pracovat příslušníci komunity Ujgurů v Číně, a to za podmínek, které si v mnohém nijak nezadaly s podmínkami v drsných pracovních táborech. Pracovníci zmíněných organizací například odhalili existenci průmyslových areálů, v jejichž bezprostřední blízkosti se nacházely objekty, připomínající detenční centra. V těchto centrech byli ubytování Ujguři spolu s příslušníky některých další okrajových komunit. Zmíněné programy na snížení chudoby jsou ve skutečnosti jen systémem nucených prací, kterému se dotyční nemohou vyhnout, ačkoliv čínská vláda vytrvale tvrdí, že práce je dobrovolná. Společnost Apple sice uvádí, že má nástroje pro kontrolu podmínek v továrnách svých dodavatelů, v praxi je ale často odkázaná pouze na rozhovory se zaměstnanci. Ti ale bohužel moc dobře vědí, co jim hrozí, kdyby si náhodou stěžovali na nevyhovující podmínky, proto raději v kontrolních rozhovorech většinou uvádí, že je vše v pořádku. Sebevraždy, hromadné odchody a útěky zaměstnanců ale hovoří spíše o opaku.

Jde Apple Číně na ruku?

V době, kdy Čína ve velkém zaváděla velice přísná antipandemická opatření, se v zemi konala řada protestů, které se vláda snažila utnout v samém počátku, a dělala vše pro to, aby svým občanům zabránila v získávání jiných než kontrolovaných informací. Vláda v Číně ovlivňuje a kontroluje také to, jakými kanály mezi sebou lidé vzájemně komunikují, a zakázala spoustu sociálních sítí i komunikačních platforem. Společnost Apple je v této souvislosti často obviňována z toho, že jde čínské vládě na ruku. V listopadu loňského roku například v zemi výrazně omezila používání funkce AirDrop , před dvěma lety se zase hojně probíralo to, že se Apple podřizuje požadavkům čínské vlády, co se týče obsahu App Storu.

Co bude dál?

Apple se již řadu let snaží postupně přesunout alespoň částečně výrobu svých produktů mimo Čínu. Cílem je například Vietnam nebo Indie. Apple není jediným výrobcem, který si začíná čím dál více uvědomovat rizika výroby v Číně. Příčiny jsou různé, počínaje nevyhovující čínskou politikou dovozu a konče zhoršujícím se prostředím pro podnikání. Apple podle odborníků vkládá velké naděje do Indie a Vietnamu, a snaží se se svými dodavateli co nejrychleji domluvit na plánování přesunu výroby a s ním související snížení závislosti na čínských továrnách. Apple sice není jedinou firmou, zvažující přesun výroby, podle odborníků by ale mohl být první vlaštovkou, která spustí v tomto směru řetězovou reakci. Web VOA News s odvoláním na Wall Street Journal citoval v prosinci loňského roku analytika Ming-Chi Kua, podle kterého je cílem společnosti Apple dodávat 40 % – 45 % iPhonů z Indie, zatímco v současné době se jedná o jednociferné procento. Proces diverzifikace výroby je nicméně podle odborníků během na dlouhou trať, a Čína tak bude pro Apple ještě nějakou dobou důležitým zdrojem výroby.