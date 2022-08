Apple začal vyrábět Apple Watch a MacBooky ve Vietnamu

Nápisy Made in China na MacBoocích a Apple Watch se stanou méně častými. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu Nikkei, dle kterých se nyní Apple rozhodl v rámci diverzifikace svého dodavatelského řetězce přesunout část výroby MacBooků a Apple Watch z Číny do Vietnamu.

O rozšíření svého dodavatelského řetězce mimo Čínu se Apple snaží de facto již od vypuknutí pandemie COVID-19, která uzavřela mnohé fabriky jeho dodavatelů, což vedlo v roce 2020 až k přesunutí představení iPhonů ze září na říjen. Apple totiž zkrátka neměl skladem takové objemy, které potřeboval, kvůli čemuž bylo představení v září nemyslitelné. Co se pak týče Vietnamu, nutno říci, že s ním má jen dobré zkušenosti. V minulosti do něj totiž již zvládl přesunout část výroby iPadů a AirPods, přičemž na kvalitě těchto produktů se to absolutně nepodepsalo. Přesun MacBooků a Apple Watch je tedy logický tah.

Pokud se výroba Apple Watch a MacBooků ve Vietnamu osvědčí, což je více než pravděpodobné, jako další má být údajně na řadě přesun výroby HomePodů, které v současnosti vznikají jen a pouze v Číně. Zda si do země najdou v budoucnu cestu třeba i iPhony nicméně ukáže až čas. U takto klíčového produktu je totiž přesun výroby mnohem komplikovanější z hlediska potenciálního výpadku, které by se na Applu ekonomicky podepsal mnohem hůř než výpadek jakéhokoliv jiného produktu.