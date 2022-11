Apple v tichosti omezil používání AirDropu v Číně. Důvod se vám líbit nebude

Apple se dlouhodobě profiluje jako společnost usilující o zlepšení světa a to všemi dostupnými prostředky. V první řadě je však pořád firmou založenou za vidinou zisku a tak když je ten jakýmkoliv způsobem ohrožen, jde ušlechtilý pohled na svět stranou. Své o tom ví po vydání včerejší softwarové aktualizace iOS 16.1.1 v Číně.

Pokud sledujete alespoň koutkem oka zpravodajství, jistě vám neunikly informace o nepokojích odehrávajících se v Číně, které jsou nasměrovány proti tamní vládě a prezidentovi. Aktivisté a demonstranti, kteří se do těchto nepokojů zapojují, využívají coby jeden z nástrojů šíření svých myšlenek mimo jiné AirDrop, kterým rozesílají nejrůznější informativní materiály všem okolo (respektive v dosahu jejich AirDropu), kdo mají tuto technologii povolenou na přijmutí obsahu od kohokoliv. Právě to se však čínské vládě nelíbí a proto dle všeho zatlačila na Apple, ať se „zneužíváním“ AirDropu něco udělá. A jak chtěla, tak se i stalo. Ve včerejší aktualizaci nasadil kalifornský gigant pro čínské iPhony (myšleno iPhony prodávané a používané v Číně, což je jednoduše dohledatelné podle IMEI a polohy uživatele) časové omezení pro možnou aktivaci AirDropu pro všechny. Zatímco běžně jej lze nastavit na neomezený příjem dat od kohokoliv, po „čínské úpravě“ lze tato možnost zaktivovat vždy jen na 10 minut s tím, že po jejich uplynutí je deaktivována a je jí třeba obnovit. Tím by se tak měly aktivity odpůrců tamního režimu omezit.

Ptáte-li se na to, proč jde Apple čínské vládě až takto výrazně na ruku, odpověď je jednoduchá – zákaz prodeje jeho produktů či jiné omezení, které by se jeho podnikání na tamním trhu dotklo, by pro něj bylo katastrofické. Čína je pro něj totiž extrémně lukrativní trh, což ostatně dokazuje třeba to, že v ní byl nejvýdělečnější technologickou společností za poslední rok. Je tedy v jeho zájmu, aby se v zemi udržel bez větších problémů co nejdéle. Že se nejedná o etickou záležitost je pak věc druhá.