Twitter chce konkurovat Apple Pay a PayPalu, chystá vlastní platební platformu

Elon Musk neustále hledá způsoby, jak zvýšit příjem Twitteru, který mu od loňského roku patří. Poté co si nechal platit za ověření účtu, se nyní snaží sociální síť přenést do zcela jiného světa, a to do světa platebních platforem. Musk by totiž chtěl, aby Twitter konkuroval Apple Pay a PayPal. Ostatně právě s platebními platformami má Elon Musk bohaté zkušenosti, své první velké peníze totiž vydělal prodejem společnosti PayPal, kterou založil. Majitel Twitteru navrhuje, že uživatelé sociální sítě budou mít možnost dalším uživatelům přeposílat peníze. Prozatím sice nebyly zveřejněny žádné detailní informace, ale podle nejnovějších zpráv na této budoucnosti Twitteru společnost usilovně pracuje.

Podle Financial Times požádal Twitter o veškeré potřebné licence pro to, aby se mohl stát platební platformou na území USA. Zpráva také uvádí, že Esther Crawford, ředitelka produktů Twitteru pracuje na infrastruktuře nové platební služby. Financial Times se navíc nebojí jít ve svých tvrzeních o tom, co chce Elon Musk s Twitterem udělat, ještě mnohem dál a doslova tvrdí, že chce Musk proměnit Twitter v aplikaci pro všechno.

Musk již dříve uvedl, že chce, aby Twitter nabízel fintech služby, jakou jsou peer-to-peer transakce, debetní karty, spořící účty a mnoho dalšího. Jedná se o součást jeho plánu, který zahrnuje také možnosti posílání zpráv, obchodování a mnoho dalšího, co by se na Twitteru mělo objevit. Elon Musk založit v roce 1999 takzvané X.com, což byla jedna z prvních platebních platforem na internetu, ze které se později stal světoznámý PayPal. Platební platforma Twitteru by měl ze začátku fungovat s běžnými měnami, nejprve s dolary a později s měnami jednotlivých států, kde bude dostupná. Společnost však již nyní plánuje, že se do budoucna ke standardním měnám přidají také kryptoměny.