Elon Musk oznámil, jak se brzy změní Twitter

O novém majiteli Twitteru Elonu Muskovi sice už není v poslední době slyšet tak, jak tomu bylo, když společnost převzal, přesto však o sobě dá čas od času vědět. Tentokrát je o Muskovi slyšet zejména díky jeho plánům na změny v uživatelském rozhraní Twitteru, které oznámil jak jinak než tweetem na své sociální síti.

Jelikož se Elon plány pro zlepšování Twitteru netají a o mnohých nechává dokonce hlasovat skrze twitterovské ankety, s trochou nadsázky se dá říci, že jeho oznámení novinek je do značné míry jakousi rekapitulací. toho, o čem se díky němu již nějakou dobu šušká. V první řadě je to například výrazné prodloužení tweet, které udělá z Twitteru do jisté míry blogovací síť. Tato novinka má být nasazena konkrétně na začátku února. Další novinkou pro Twitter je například zavedení časových os pro doporučené a sledované tweety, díky čemuž má být pro uživatele mnohem jednodušší chronologicky procházet příspěvky na síti. Počítá se ale třeba i s přidáním nového tlačítka „Záložka“, které má sloužit pro ukládání jednotlivých tweetů, které třeba uživatele nějak zaujmou. O této novince Musk říká konkrétně to, že bude do jisté míry jakýmsi tichým „lajkem“, protože ukáže, jak daný tweet zaujal. V plánu je ale třeba celkové zvětšení uživatelského rozhraní a další upgrady, které by měly využitelnost Twitteru jako takového zpříjemnit. Ostatně, na tyto věci se v poslední době příliš nepamatovalo a tak je jasné, že si určitou revitalizaci zaslouží. Co se pak týče harmonogramu nasazování novinek, vše je naplánováno na nejbližší týdny.