Musk najal prvního člověka, který hacknul iPhone. Má opravit jednu z nejotravnějších chyb Twitteru

Elon Musk sice na jednu straně z Twitteru ve velkém propouští, na druhou stranu se však do řad společnosti nebojí ani nabírat, má-li daný člověk pro firmu smysl. Přesně to se ostatně stalo i nyní a jak je již tak nějak v souvislosti s Muskem a Twitterem ve zvyku, neobešlo se to bez pořádného poprasku. Nový majitel Twitteru totiž přivítal do jeho řad člověka, kterému se jako vůbec prvnímu na světě podařilo hacknout iPhone a to již v roce 2007, kdy vyšel.

Pokud se o hackování iPhonů zajímáte podrobněji, jméno George Hotz vám zřejmě není cizí. Právě mu se totiž podařilo krátce po vydání originálního iPhonu nebo chcete-li iPhonu 2G tento telefon hacknout a tím do jisté míry poukázat na to, že není softwarově až tak dokonalý, jak se tehdy Apple snažil vylíčit. Za svůj husarský kousek byl Hotz odměněn extrémním množství pozornosti, díky které se mu podařily jeho schopnosti skvěle „prodat“ předním technologickým v čele s Googlem či Facebookem, ve kterých dlouhá léta působil. Poté jej ulovil Musk do SpaceX, ze kterého nyní putuje na dvanáctitýdenní misi na Twitter s jediným cílem – vylepšit tristní vyhledávání této sociální sítě. To totiž trpí celou řadou chyb, které znemožňují nalézt zdánlivě logické výsledky, o čemž Twitter jako takový ví, ale není schopen si s tím se svými lidmi poradit. Hotz by toho však měl být teoreticky schopen bez větších problémů.

Bude extrémně zajímavé, jak Hotz vyhledávání na Twitteru zlepší, potažmo zda jej nepřekope nějak komplexněji za účelem logičtějšího vyhledávání. Ať už se však rozhodne jakkoliv a svůj cíl dotáhne do zdárného konce, bude mít pro Muska jeho práce cenu zlata, jelikož tím zanikne něco, co je po právu dlouhodobě kritizováno a co možná leckoho dokonce i odrazuje k tomu, aby Twitter využíval ve větší míře.