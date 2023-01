Česko chystá aplikaci pro snadnou komunikaci s úřady. Víme, kdy by měla dorazit

Přestože žijeme v moderní době a digitalizace úřadů se pomalu ale jistě zlepšuje, mnozí z nás by si zcela určitě přáli, aby byla už nyní na mnohem lepší úrovni a přes mobilní telefon si šlo například jednoduše zažádat o nejrůznější příspěvky, kontaktovat ohledně určitých záležitostí příslušné úřady a tak podobně. Pro tyto účely je sice v současnosti částečně k dispozici aplikace GOV, nicméně její zpracování není otevřeně řečeno nikterak valné a navíc o ní mnozí lidé vůbec neví. Jak se však zdá, konečně se blýská na lepší časy. Že bychom se měli dočkat lepších zítřků totiž naznačil v nedávném rozhovoru pro iDnes ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se rozpovídal například o tom, že stát chystá již relativně brzy vydání aplikace, která by měla komunikaci s úřady zajistit.

„Já bych chtěl, aby v letošním roce, v pololetí, spatřila světlo světa aplikace v telefonu, která vám udrží přihlášení, bude mít v sobě datovou schránku a budete tam mít ty nejčastější (státní – pozn. red.) služby, nejčastější životní situace, odbavení týkající se třeba žádostí, což už teď některé ty služby jsou na portálu občana. Je jich tam asi 80, ale lidé o tom nevědí, měli bychom to proto i více marketovat. A budou tam tyhle nejčastěji používané věci,“ řekl v rozhovoru pro iDnes místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a pokračoval: „Na konci roku, což si myslím, že je nejzásadnější a je to i v programovém prohlášení vlády a hovoří takto i pan premiér Fiala, bychom měli dodat elektronickou peněženku a mít v ní elektronickou identifikaci jako možnost se jí identifikovat. A já bych předpokládal, že tam bude i v danou chvíli, tedy na přelomu let 2023 a 2023, ta elektronická verze řidičského průkazu.“ Bartoš tedy hovořil zcela určitě o aplikaci eDokladovka, o které jsme na našem magazínu psali již dříve zde.

Občanka a řidičák už nebudou jen plastové kartičky. Na konci roku spustíme appku, ve které budou oba průkazy bezpečně nahrané a budou stejně platné, jako ty fyzické. Práce na digitalizaci nespí, postupuje tak, jak je jen možné. Teď, když ji má pod palcem DIA, to půjde ještě líp! pic.twitter.com/T2lOGcufw3 — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 23, 2023

Více detailů o aplikaci či aplikacích bohužel v současnosti k dispozici není a je proto otázkou, zda bude Bartošem poodhalená aplikace skutečně vyloženě nová, nebo se bude jednat „jen“ o velkou aktualizaci současné aplikace GOV. Zároveň visí ve vzduchu otázka, zda má stát v plánu vytvořit pro doklady samostatnou „peněženkovou“ aplikaci, nebo zda bude tato věc jen začleněna do aplikace chystané na polovinu letošního roku. Ať tak či tak, doufáme, že se na nás jakožto jablíčkáře bude myslet a doklady dostanou podporu zobrazení v Apple Wallet.